Los sindicatos se reunirán de nuevo este viernes con la patronal para negociar el convenio del Metal de Cádiz

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT-FICA volverán a reunirse con la patronal FEMCA este viernes para negociar el nuevo convenio del Metal en Cádiz. En un primer momento, la sexta reunión estaba fijada para este jueves por la tarde, aunque finalmente será el viernes y, de nuevo, en la sede del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) de Sevilla.

El encuentro será el sexto en apenas diez días entre la patronal y los sindicatos. La reunión del miércoles comenzó a las 18.00 horas y se prolongó hasta las 06.00 horas del jueves.

Antonio Montoro, secretario de UGT Cádiz, manifestó a la conclusión de la reunión que «no hay nada cerrado ni nada concreto», aunque señaló que «ha habido propuestas por una parte y otra». A su vez, desde el sindicato CCOO, Pedro Lloret también ha resumido el encuentro señalando que «hemos mantenido nuestra línea de trabajo con los puntos muy claramente determinados», entre ellos los referentes a los trabajadores fijos discontinuos, la extensión de nueve años del propio convenio y cualquier aspecto que implique sueldos por debajo de las tablas salariales establecidas. Además, ha señalado que no puede «avanzar nada del resto porque hay que ser respetuosos con el otro sindicato que está intentando acordar otras cuestiones con la patronal». En cuanto a esos temas, ha indicado que no se ha producido ningún avance y que se ha acordado una nueva reunión, aunque aún no se ha fijado ni la fecha ni la hora, ya que podría ser este jueves por la tarde o en la jornada del viernes.

