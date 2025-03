Los siete concejales del PSOE rompen el pacto de gobierno con IU en Sanlúcar: «Ha sido un ataque de soberbia»

Aunque era una noticia que se esperaba, este lunes los siete concejales del Grupo Municipal Socialista en Sanlúcar de Barramedahan dado por roto el pacto de gobierno junto a IU, «un pacto que desde el primer día se ha venido incumpliendo por parte de Izquierda Unida», según ha asegurado Víctor Mora.

En un vídeo junto a los otros concejales socialistas en el municipio, revela que «hemos ido aguantando porque pensamos, al igual que hicimos cuando llegamos al acuerdo de Gobierno que, por encima de todo, estaba Sanlúcar». Sin embargo, «la gota que ha colmado el vaso es que no se haya solicitado, que no era más que solicitar 15 millones de euros de fondos europeos para mejorar nuestra ciudad, el presente y el futuro». «Ya que decíamos que veníamos para mejorar Sanlúcar, no podemos continuar con un pacto como este», ha explicado Mora.

Desde Izquierda Unida se ha achacado a cuestiones económicas, pero desde el PSOE afirman que «no es economía el problema, es la voluntad política. Creo que sobre todo ha sido un ataque de soberbia, de no entender que en un pacto hay que dialogar y sobre todo que hay que anteponer a los intereses partidistas los de la ciudad».

Mora también anticipa que «cuando en unos meses veamos todos los municipios de la provincia de Cádiz, en situación económica peor que la nuestra, que lo han llevado de forma participativa, también con la oposición, que obtienen recursos, que ven a sus ciudades crecer, avanzar y que Sanlúcar ni lo ha pedido, en ese momento, Carmen Álvarez por dignidad y por vergüenza política tendrá que dimitir».

«Damos por roto el pacto, vamos a seguir trabajando por esta ciudad. Lo haremos desde la oposición», concluye el portavoz socialista.

El pacto

El pacto entre IU y PSOE en Sanlúcar estaba cogido con alfileres desde el primer día en que Carmen Sánchez (IU) y Víctor Mora (PSOE) sellaron una alianza estratégica e interesada políticamente. Ninguno de los dos ganó las elecciones municipales de mayo de 2023. El PP y su candidata Carmen Pérez Becerra lograron un triunfo insuficiente. Los populares obtuvieron nueve representantes y 8.665 votos, lo que suponía algo más del 15% de apoyo. Sin embargo, PSOE y IU se repartieron 7 ediles por candidatura. No obstante, IU le sacó la cabeza a l PSOE con 7.526 votos frente a los 6.879 de los socialistas. La cuarta fuerza más votada fue VOX, que consiguió dos ediles.

Los números no dieron para que el PP se sentará presidiendo el sillón de Plenos y fue el pacto PSOE-IU el que se hizo con la Alcaldía. Ahora se abre un tiempo de bloqueo político en el que la actual alcaldesa tendrá muy difícil sacar adelante sus medidas.

Más temas:

Sanlúcar de Barrameda