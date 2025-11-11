Rescate en Los Hurones: la Guardia Civil libera a un ciervo atrapado en una alambrada

La Guardia Civil ha rescatado a un ciervo que había quedado atrapado por la cornamenta en una malla metálica en el paraje de Los Hurones, dentro del término municipal de San José del Valle.

El suceso tuvo lugar el pasado domingo alrededor de las 14.00 horas, cuando un ciclista que circulaba por la zona observó al animal enganchado y avisó de inmediato a la Central Operativa de la Comandancia de Cádiz.

Tras recibir la alerta, se desplazó al lugar una patrulla del puesto de Algar, cuyos agentes localizaron al ciervo atrapado y procedieron a su liberación, consiguiendo que el animal recuperara la movilidad sin sufrir daños aparentes.

El rescate

El rescate, captado en vídeo por los propios agentes, muestra la delicadeza con la que se llevó a cabo la operación para evitar que el ciervo se lesionara durante la intervención.

El paraje de Los Hurones, en la Sierra de Cádiz, es una zona de monte y embalse de gran riqueza natural. En este entorno, es habitual escuchar la llamada berrea, el espectacular y sonoro ritual de apareamiento de los ciervos que suele comenzar a mediados del mes de septiembre.

Durante varias semanas, los machos se desplazan por el territorio en busca de pareja y enfrentan sus cornamentas, lo que en ocasiones puede provocar accidentes o enredos como el ocurrido este fin de semana.

La Guardia Civil recuerda la importancia de avisar siempre al 062 ante la presencia de animales salvajes en peligro, sin intentar manipularlos directamente, para garantizar tanto la seguridad de las personas como el bienestar de la fauna silvestre.