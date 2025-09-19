Este pueblo de Cádiz organiza rutas de senderismo gratis para escuchar la berrea del ciervo: así te puedes inscribir

La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas ha organizado, junto con la colaboración de la empresa Caucenatura, dos rutas de senderismo para la escucha de la berrea, previstas para los sábados 13 y 20 de septiembre.

En ambas citas, la jornada arrancará a las 19:00 horas con la recepción y bienvenida del grupo en la nueva área recreativa 'El Celemín'. A partir de las 19:30 horas dará comienzo el sendero por el Corredor Verde 'Dos Bahías' en búsqueda de los bramidos del venado en la berrea. La finalización de la actividad está prevista sobre las 22:00 horas.

Los interesados en participar en esta actividad pueden inscribirse de manera gratuita a través del correo electrónico oficinadeturismobcv@gmail.com o en el teléfono 956417733. Las plazas son limitadas y se atenderán por riguroso orden de llegada.

La berrea del ciervo

La berrea del ciervo es un fenómeno natural que se produce anualmente entre los ciervos machos durante el periodo de celo. Se caracteriza por el sonido gutural que emiten los machos, conocido como bramido, el cual se escucha a grandes distancias. Este sonido no solo sirve para atraer a las hembras, sino que también actúa como una declaración de dominancia frente a otros machos.

