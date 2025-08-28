Incendio en Villamartín: Bomberos salvan a un matrimonio de ancianos y rescatan a otra pareja en el piso colindante

La Voz de Cádiz 28/08/2025

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz en el parque de Villamartín han rescatado a dos matrimonios, uno de ellos de edad avanzada, de un incendio en una vivienda del citado municipio.

Los hechos han tenido lugar sobre las 03,40 horas de la madrugada del jueves en una vivienda en la calle Travesía Sarracín de Villamartín, como ha indicado el Consorcio.

Origen del fuego

El incendio se ha originado en la puerta de entrada de la vivienda, afectando las llamas al pasillo, además de a la puerta del domicilio de otro piso y el rellano. Así, se ha detallado también que la casa en la que se ha originado el incendio y el hueco de las escaleras del edificio han resultado afectados por humo y hollín.

En el operativo, los bomberos han rescatado a un matrimonio de edad avanza del piso donde se origina el fuego y a otra pareja de otro piso, usando para ella máscara de rescate para evitar el humo. Todos ellos han sido atendidos por los servicios sanitarios, estando en aparente buen estado de salud.

El trabajo de los bomberos, una vez sofocadas las llamas con unos 500 litros de agua, ha consistido en la ventilación de la vivienda y el hueco de las escaleras.