Incendio en una vivienda de la calle Sagasta de Cádiz

Nuevo susto por un incendio en la calle Sagasta de la capital gaditana y de nuevo en la parte alta de la finca.

El suceso ha tenido lugar alrededor de la una de la tarde y operarios de bomberos no han tardado en personarse para sofocar el fuego. Hasta cuatro coches han recalado en la finca.

El inmueble afectado pertenece al número 95 y, según ha trascendido, el incendio se ha originado en el ático.

También han acudido a la calle Sagasta agentes de la Policía Nacional de Cádiz, que sin dilación se han marchado hacia el espigón ubicado debajo del segundo puente tras una voz de alarma que se ha traducido en tragedia al perder un hombre la vida.

Junto a bomberos y policías nacionales también se han dirigido al lugar del fuego un equipo sanitario en una ambulancia y agentes de la Policía Local.

En estos momentos se desconoce el origen del fuego, las causas que han podido producirlo. Y, según ha trascendido, no ha habido que lamentar daños personales.