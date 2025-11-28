Fin a la oleada de robos en Villamartín: dos hermanos entre los tres toxicómanos detenidos por robar a personas mayores

La Sierra de Cádiz vuelve a verse sacudida por una oleada de delincuencia protagonizada por tres vecinos de Villamartín, todos ellos toxicómanos, que llegaron a irrumpir en viviendas habitadas por personas de edad avanzada, incluso encontrándose con ellas en el interior. La banda, integrada por dos hermanos y un tercer cómplice, llevaba semanas sembrando alarma social al actuar con total impunidad en pleno casco urbano, donde cometieron una quincena de robos en casas y vehículos antes de ser finalmente detenidos por la Guardia Civil.

Numerosas denuncias interpuestas durante este último mes habían generado alerta y preocupación entre los vecinos, ya que, la totalidad de los robos se cometían, de forma indiscriminada, en viviendas del núcleo urbano y, en su mayoría, con moradores de avanzada edad en el interior. El modus operandi de los detenidos, todos ellos toxicómanos, consistía en la rotura de las cerraduras y escalo a viviendas para sustraer de este modo joyas, dinero, material electrónico, herramientas y enseres personales de valor.

La mayoría de los objetos sustraídos fueron localizados en una casa abandonada de la misma localidad, lugar donde los detenidos se reunían para consumir estupefacientes y esconder el botín. El aumento de presencia policial, así como, la colaboración ciudadana y la pericia de los agentes han permitido que la investigación concluya con la detención de los tres integrantes de esta banda, dos de ellos hermanos, y la investigación de otra por la comisión de 15 delitos de robo con fuerza en interior viviendas, robo de vehículos y hurtos, así como, la recuperación de la casi la totalidad de los objetos robados que han sido devueltos a sus legítimos propietarios. Tras ser puestos a disposición judicial se ha decretado el ingreso en prisión para uno de ellos.

Los hechos comenzaron en el transcurso de este mes de noviembre cuando los agentes del Grupo de Investigación de la Guardia Civil de Villamartín tuvieron conocimiento de una oleada de robos que se estaba produciendo por el núcleo urbano de la zona tanto en viviendas, en su mayoría con moradores de avanzada edad en el interior, como en el interior de vehículo, robo de los mismos e incluso en una tienda de tatuajes.

Atracos persistentes

Los robos se estaban cometiendo con total impunidad y con una frecuencia inusual habiendo ocurrido la gran mayoría en cuestión de una semana lo que había generado una gran alarma social entre los vecinos de la zona, sobre todo de personas de avanzada edad que viven solas, ya que en alguno de los robos en viviendas habitadas los moradores se han llegado a encontrar a los ladrones in situ.

El modus operandi de los detenidos, todos ellos toxicómanos habituales de la localidad, consistía en la rotura de las cerraduras y escalo a viviendas para sustraer de este modo joyas, dinero, material electrónico, herramientas y enseres personales de valor. También en robo de vehículos y en el interior de los mismos.

En alguna ocasión, los propios dueños de los objetos robados, se vieron en la tesitura de tener que recuperar alguno de ellos mediante pago convenido con los autores para recuperar lo que era suyo.

Botín en una casa abandonada

Durante las investigaciones iniciadas por el área de Investigación de Villamartin, en las que apoyaron unidades de Seguridad Ciudadana y Policía Local ambas de la misma localidad y, gracias a la colaboración ciudadana, los agentes pudieron ubicar una vivienda abandonada que los tres detenidos utilizaban como guardería de todos los objetos sustraídos y lugar de consumo de estupefacientes habitual. Lugar en el que los guardias civiles sorprendieron a los autores portando en sus pertenencias parte del botín como joyas, llaves de coches, herramientas…etc, y donde localizaron la mayoría de los objetos que fueron sustrayendo durante los días anteriores.

Del mismo modo y durante las gestiones practicadas, los agentes también hallaron joyas robadas en una tienda de compro oro de la localidad de Villamartin, que habían sido entregadas por uno de los hermanos y su propia madre, la cual, se encuentra como investigada por su participación en este hecho.

Finalmente y como resultado de las actuaciones realizadas, los guardias civiles del Grupo de Investigación de Villamartin procedieron a la detención de tres personas, dos de ellos hermanos, como presuntos autores de 15 delitos contra el Patrimonio en viviendas habitadas y en interior de vehículos, todo ellos con numerosos antecedentes por los mismos delitos, entre otros. Del mismo modo se ha procedido a la investigación de la madre de los dos hermanos por su participación.

La investigación continúa abierta a la espera de que varios de los objetos recuperados, procedentes de otros robos, puedan ser reconocidos por sus legítimos propietarios que aún no han interpuesto denuncias.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de los de Arcos de la Frontera donde se ha decretado el ingreso en prisión para uno de ellos.