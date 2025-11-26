Atrapan en Puerto Serrano al ladrón de robos en varias iglesias: reaparece el traje del Niño Jesús de Utrera

La Policía Local de Puerto Serrano, en coordinación con otras fuerzas y cuerpos de seguridad, ha detenido al presunto autor del reciente robo en las dependencias parroquiales del municipio. Gracias a un operativo policial desarrollado en la tarde de este martes se logró recuperar la totalidad de los objetos sustraídos, entre ellos varios enseres pertenecientes a la hermandad de La Borriquita, según las primeras verificaciones pendientes de un inventario exhaustivo.

La intervención policial permitió asimismo esclarecer otra posible implicación del detenido: el robo del traje del Niño Jesús de la Virgen de Consolación, sustraído del Santuario de Consolación de Utrera y valorado en aproximadamente 8.000 euros. Este hecho, que había generado una profunda preocupación en el ámbito religioso y patrimonial, suma relevancia al operativo desarrollado en Puerto Serrano.

Colaboración

El Ayuntamiento ha expresado públicamente su satisfacción por la rápida y eficaz actuación de los agentes involucrados. En concreto, se ha felicitado a la patrulla mixta compuesta por un agente de la Policía Local de Puerto Serrano y otro de la Policía Local de Algodonales, cuya profesionalidad, coordinación y diligencia han sido clave para la resolución del caso.

Desde el Consistorio se destaca que esta operación es un ejemplo claro de colaboración intermunicipal, compromiso con la seguridad ciudadana y firme voluntad de proteger el patrimonio local y religioso. Asimismo, se subraya el esfuerzo y la dedicación del cuerpo policial en un servicio que ha permitido restaurar la normalidad y devolver tranquilidad a los vecinos y a la comunidad parroquial.

