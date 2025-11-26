Sucesos

Atrapan en Puerto Serrano al ladrón de robos en varias iglesias: reaparece el traje del Niño Jesús de Utrera

Además de esa pieza, valorada en 8.000 euros, se han recuperado varios enseres de la hermandad de La Borriquita de la localidad serrana

A. Mendoza

Cádiz

La Policía Local de Puerto Serrano, en coordinación con otras fuerzas y cuerpos de seguridad, ha detenido al presunto autor del reciente robo en las dependencias parroquiales del municipio. Gracias a un operativo policial desarrollado en la tarde de este martes se logró recuperar la totalidad de los objetos sustraídos, entre ellos varios enseres pertenecientes a la hermandad de La Borriquita, según las primeras verificaciones pendientes de un inventario exhaustivo.

La intervención policial permitió asimismo esclarecer otra posible implicación del detenido: el robo del traje del Niño Jesús de la Virgen de Consolación, sustraído del Santuario de Consolación de Utrera y valorado en aproximadamente 8.000 euros. Este hecho, que había generado una profunda preocupación en el ámbito religioso y patrimonial, suma relevancia al operativo desarrollado en Puerto Serrano.

Colaboración

El Ayuntamiento ha expresado públicamente su satisfacción por la rápida y eficaz actuación de los agentes involucrados. En concreto, se ha felicitado a la patrulla mixta compuesta por un agente de la Policía Local de Puerto Serrano y otro de la Policía Local de Algodonales, cuya profesionalidad, coordinación y diligencia han sido clave para la resolución del caso.

Desde el Consistorio se destaca que esta operación es un ejemplo claro de colaboración intermunicipal, compromiso con la seguridad ciudadana y firme voluntad de proteger el patrimonio local y religioso. Asimismo, se subraya el esfuerzo y la dedicación del cuerpo policial en un servicio que ha permitido restaurar la normalidad y devolver tranquilidad a los vecinos y a la comunidad parroquial.

