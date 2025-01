Roban varias joyas de dos cofradías de Cádiz

De nuevo se han producido varios robos en el patrimonio religioso de Cádiz capital, en concreto han sido tres las hermandades afectadas y los templos: la cofradía del Nazareno del Amor en San Francisco, la de Humildad y Paciencia de San Agustín y la archicofradía de la Merced en la iglesia de la Merced. Si bien el autor de los hechos, en el caso de la iglesia de San Agustín, no se ha llevado ninguna joya, ni nada de valor pero sí que ha subido al altar y manipulado la imagen de la Virgen de la Amargura «porque la parte baja del tocado sí la tenía ligeramente alterada», según ha apuntado a La VOZ, David García, hermano mayor de Humildad y Paciencia.

Por su parte la cofradía del Nazareno del Amor en San Francisco, que ya sufrió un robo hace un año, ha lanzado un comunicado explicando que «ha vuelto a tener lugar un robo en la capilla donde se encuentran nuestras imágenes Titulares en la Iglesia de San Francisco. No se ha encontrado daño alguno en la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, pero lamentamos la pérdida de un ancla donada recientemente a Nuestra Señora de la Esperanza, que sustituía a la sustraída y no recuperada el pasado año 2023. Los enseres de mayor valor del patrimonio de Nuestra Señora de la Esperanza ya habían sido retirados tras el pasado Lunes Santo y no tenemos que lamentar mayores pérdidas. Los acontecimientos se han puesto en conocimiento de las autoridades policiales, las cuales se han puesto a disposición de la Hermandad en lo que hiciera falta«.

Manuel Mota, máximo responsable de esta corporación ha explicado que « se trata del nuevo ancla de bisutería que lo habían regalado para sustituir el del año pasado. el lunes iremos a poner la denuncia».

El otro robo se ha dado en la Merced, también este viernes por la mañana, donde se encuentran las imágenes de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Obediencia y María Santísima Madre de Dios de la Misericordia. Igualmente la corporación lo ha publicado en sus redes sociales pidiendo si es posible la localización de lo robado.

«No se ha encontrado daño alguno tanto en la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno de la Obediencia cómo en la imagen de María Santísima Madre de Dios de la Misericordia, pero lamentamos la pérdida de un pendiente en la saya de María Stma. Madre de Dios de Dios de la Misericordia. Igualmente informamos de que no tenemos que lamentar mayores pérdidas. Los acontecimientos se han puesto en conocimiento de las autoridades policiales, las cuales se han puesto a disposición de la Archicofradía en lo que hiciera falta. Rogamos difusión de la joya sustraída por si en la medida de lo posible se pudiera recuperar por el valor sentimental que tiene«.

El hermano mayor Gabriel Parodi ha comentado que «la capilla se encontraba abierta y se ha llevado un pendiente que tenía la saya».

Las hermandades presentarán la correspondiente denuncia este lunes aunque a priori se sostiene que presuntamente es la misma persona que ya hace un año robara en San Francisco el ancla de la Esperanza del Amor y también anteriormente la reliquia de la madre Adela de la hermandad de Jesús Caído.

Condena unánime

Las muestras de condena por estos hechos no se han hecho esperar y los cofrades gaditanos ya han expresado su apoyo a estas tres corporaciones que se han visto afectadas de una forma u otra. Entre otras, la hermandad de Las Aguas, ha expuesto públicamente su rechazo por estas circunstancias.

En ese sentido también existe preocupación ante estos acontecimientos ya que es casi imposible controlar el comportamiento de quienes entran en las iglesias en cada momento y que aprovechan un descuido para perjudicar el patrimonio religioso. De hecho, también hay que recordar que en la misma iglesia de San Agustín, el Domingo de Pasión de 2022 un individuo arrancó un trozo del paso de misterio del Señor de la Humildad y Paciencia, otro triste atentado contra una cofradía en Cádiz. Las cámaras de seguridad instaladas en los templos sirven para controlar y tratar de disuadir de estos actos malintencionados pero parece que no lo suficiente.