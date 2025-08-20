Doce mil velas te harán soñar este sábado en esta localidad gaditana

La Voz de Cádiz Sierra 20/08/2025 a las 12:10h. Compartir Copiar enlace

El pueblo de Arcos, en la sierra de Cádiz, iluminará este sábado 23 de agosto su casco histórico con más de 12.000 velas, en una noche en la que se aunará la luz de estos elementos con la música.

La fiesta 'Cal, Piedras y Velas' cuenta con el apoyo de Iberdrola, un evento con el que la compañía ha asegurado que «reafirma su compromiso con el patrimonio y la cultura local», en este caso de Arcos, al colaborar con su ayuntamiento.

La cita se iniciará a partir de las 21,30 horas, cuando más de 12.000 velas iluminarán el conjunto monumental de Arcos, realzando sus calles, balcones y plazas.

A esta singular iluminación se sumarán propuestas culturales, música en directo y espectáculos de fuego en distintos puntos del recorrido, que se prolongará hasta pasada la medianoche.

Así, durante la noche, el público podrá disfrutar de conciertos de violín, saxo, oboe, piano y arpa en distintos puntos del recorrido, acompañando así al paseo y contribuyendo a crear «un ambiente único en el centro histórico».

Además, la plaza del Cabildo acogerá un gran espectáculo final titulado 'Corazón de Tierra', una fusión de fuego, danza, malabares y teatro con artistas «de gran nivel» y que cuenta con el apoyo de la Diputación de Cádiz.

Con esta colaboración, Iberdrola ha asegurado que refuerza su apuesta por el desarrollo cultural y turístico de los territorios en los que está presente, apoyando iniciativas que promueven el encuentro ciudadano y ponen en valor la riqueza patrimonial del entorno.

