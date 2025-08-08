Este bonito pueblo de Cádiz brillará bajo la luz de las velas en agosto en una noche mágica: «una experiencia única que solo se da una vez al año»

Zahara de la Sierra tiene el poder de enamorar a quien la pisa. Pero hay una noche al año en la que este pueblo blanco se supera a sí mismo. Este sábado, vuelve la esperada Noche en Blanco, una cita que transforma sus calles empedradas en un auténtico escenario de cuento, entre velas encendidas, susurros antiguos y un ambiente que invita a dejarse llevar.

Zahara de la Sierra, enclavada en pleno Parque Natural de la Sierra de Grazalema, no necesita muchas excusas para ser visitada, pero noches como esta son una invitación difícil de rechazar.

Desde las 21.00 horas, con el encendido de cientos de velas, comienza la magia. Los visitantes, vestidos también de blanco, pasearán por rincones llenos de historia mientras la música en directo, el arte en las calles y las sorpresas inesperadas van dibujando una noche distinta a todas las demás.

Actividades

Entre las actividades más especiales de esta edición se encuentra la visita al Jardín de los Deseos, un recorrido lleno de simbolismo y emoción que tendrá lugar a las 22.30 horas, con inscripción previa en la taquilla del evento.

A medianoche, será el turno de la música con la actuación de El Barry, y la fiesta continuará con el evocador Baile Nazarí a las 00.45 horas, un guiño a la herencia andalusí que sigue latente en cada rincón de Zahara.

Durante toda la jornada habrá servicio de barra para quienes quieran disfrutar también de la gastronomía local en un entorno inigualable.

