Las fuertes lluvias que azotaron la Sierra Sur provocaron este sábado el desbordamiento del río Blanco, lo que ha generado numerosos daños en la zona.

Uno de los municipios más afectados, aunque sin lamentar pérdidas humanas, ha sido el sevillano de El Rubio, en el que la pasada madrugada ha dejado un balance desalentador, según las primeras estimaciones realizadas por el Ayuntamiento. «Van a ser pérdidas cuantiosas», ha señalado este domingo el alcalde, Rafael de la Fe.

De entrada, el temporal ha dejado un gran destrozo material en la zona polideportiva del municipio y en unos huertos sociales que se habían iniciado este año en el municipio.

A ello se suman daños en ifraestructuras viarias, como un socavón justo a la salida del pueblo en la carretera que lo comunica con Estepa e importantes daños en el puente de la carretera que une El Rubio con Marinaleda.

«El puente está cortado, lo ha destrozado la lluvia, pero los técnicos, en sus primeras evaluaciones señalan que parece que se ha podido salvar la estructura», explica el alcalde.

«Las pérdidas van a ser cuantiosas, porque se ha producido un gran destrozo material en el polideportivo, en la pista de atletismo y los dos campos de fútbol. También en los huertos sociales, que están destrozados. No tenemos estimaciones aún de a cuánto va a ascender los daños, pero van a ser muy elevados. Esto no pasaba, me cuentan los mayores, desde 1949», detalla Rafael de la Fe.

Aunque las pérdidas materiales serán cuantiosas, en el Ayuntamiento valoran que no se haya producido ninguna desgracia personal ni ningún herido. «No hemos tenido ni pérdidas humanas ni heridos. Ha sido una mezcla de suerte y de que actuamos rápido», señala.

Este es el primera balance de las numerosas precipitaciones que cayeron ayer en la zona, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado al alerta roja por lluvias.

Tranquilidad y solidaridad

Las precipitaciones no fueron fuertes en el municipio, señaló el alcalde, pero provocaron el desbordamiento del río Blanco, que provocó que el pueblo quedara aislado por carretera durante la madrugada, aunque, tal como señaló el regidor, ahora se pueda acceder a él a través de la carretera que lo comunica con la Lentejuela.

«Entre las doce y la una de la madrugada comenzó a desbordarse el río, provocando el corte de los cuatro accesos por carretera al pueblo, dejándolo incomunicado toda la noche», añade.

La situación ha provocado la activación del plan de emergencia muncipal y la colaboración del Infoca. «Vienen cuatro camiones del Infoca para el pueblo para ayudarnos», explicó.

La colaboración ciudadana y de las instituciones es fundamental, explica el regidor, para solventar esta situación en un pueblo, de unos 3.500 habitantes, que cuenta con tres agentes en la Policía Local y una plantilla reducida de trabajadores municipales.

«Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad, porque tenemos muchos voluntarios y el pueblo se está volcando. No dejan de llegarme mensaje y todo el mundo se está prestando a contribuir. Además, muchos alcaldes de la zona, no importa del signo político que sean, se han ofrecido para ayudar», afirma Rafael de la Fe.