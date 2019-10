C. González

Sevilla La Junta de Andalucía no se compromete a cubrir la plaza de atención especial en un colegio de El Coronil Los padres llevan manifestándose desde principio de curso, porque desde el pasado mes de abril no se cubre el hueco

El Coronil Actualizado: 09/10/2019 07:23h

Educación no se compromete a cubrir la plaza de atención especial del colegio Mari Ana de la Calle de El Coronil. Esa es la respuesta recibida por las familias del centro que se han concentrado este martes ante la Delegación para solicitar que 33 niños y niñas estén atendidos en las mejores condiciones, según sus necesidades.

Llevan manifestándose desde principio de curso, porque desde el pasado mes de abril no se cubre esta plaza y son las familias las que tienen que atender a los pequeños dentro del centro.

Las familias llegaron este pasado martes pasadas las diez de la mañana hasta la puerta de la Delegación de Educación en Sevilla y allí se han unido otras Ampas pertenecientes a centros de la capital y de la provincia con la misma reivindicación, «ya que hay varios centros donde no se ha cubierto este tipo de plaza para el alumnado con necesidades especiales», cuenta Silvia García Castellano, una de las madres de El Coronil afectada por la falta del profesional.

«Sólo hemos pedido un compromiso pero no ha habido manera, nos han dicho que no puede comprometerse a algo que no saben si van a cumplir porque se lo impide la normativa», cuenta esta madre. Aun así indica que «nos han dicho que van a hacer todo lo posible», razón por la que van a darle unos días de plazo.

Las familias entienden que todo pasa por tener «ganas de hacer las cosas y buscar la solución, los niños no pueden estar sin atender por culpa de una normativa». En este sentido, los responsables de la Delegación de Educación (jefa de Ordenación y secretario del delegado) que han asistido a la reunión, han comunicado que cambiar dicha normativa «conlleva un tiempo» y que «hay que realizar una reconversión del puesto de educadora», cuentan las familias, pero para ellos no es excusa porque «nos da igual el puesto, lo que queremos es que los niños estén atendidos».

En la reunión en Delegación también ha estado el alcalde de El Coronil, José López Ocaña. La secretaria general del PSOE de Sevilla y parlamentaria andaluza, Verónica Pérez, ha registrado este lunes en el Parlamento andaluz una pregunta dirigida al consejero de Educación, Javier Imbroda, para reivindicar mejoras educativas en el municipio.

En concreto, la iniciativa parlamentaria pretende también conocer cuándo se va a cubrir la plaza de PTIS (personal técnico de integración social) para el alumnado de necesidades educativas especiales que lleva seis meses desierta en el colegio María Ana de la Calle y casi dos años siendo ocupada de forma intermitente.

Las familias han anunciado que darán a la Delegación un «voto de confianza» pero si no se cubre la plaza, en unos días volverán a concentrarse en la puerta del centro y a tomar otras medidas reivindicativas para una situación que consideran «insostenible».