La Policía Local de El Viso rescata a un matrimonio atrapado por un incendio Los bajaron haciendo uso de una cuerda desde el balcón de su casa donde se habían refugiado

A. Mallado

El Viso del Alcor Actualizado: 11/09/2018 14:42h

Agentes de Policía Local de El Viso del Alcor rescataron a un matrimonio que había quedado atrapado en un balcón al incendiarse su domicilio. Al llenar las llamas su casa, salieron al balcón para evitarlas y allí quedaron sin poder moverse, el fuego que consumía su hogar y el denso humo que lo inundaba lo hacían imposible.

Fue el propio propietario quien llamó a la policía en la madrugada del pasado domingo. Rápidamente se dio aviso a los bomberos y una patrulla de policía se personó en el lugar. El fuego sorprendió al matrimonio mientras dormían. Afortunadamente esta habitación tiene un balcón que da a la calle Nuestra Señora de la Piedad.

Los agentes actuaron antes de que llegaran los bomberos y con gran rapidez usaron una cuerda y un arnés que llevan en el patrullero para bajar a las dos personas del balcón. Luego llegaron los bomberos que procedieron a apagar el fuego. El incendio se originó en una alargadera eléctrica en la zona del lavadero de la casa.

No hay que lamentar daños personales. Afortunadamente en las habitaciones interiores no había nadie esa noche durmiendo, ya que las hijas del matrimonio estaban ese día con la abuela.