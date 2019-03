Televisión El niño palaciego Raúl Parejo hace llorar de emoción a Ainhoa Arteta El joven, de apenas trece años, consiguió anoche el pase a semifinales del programa de TVE «Prodigios»

El palaciego Raúl Parejo Gómez cautivó este sábado al jurado de «Prodigios», el talent show de Televisión Española que viene avalado por el éxito obtenido en Francia durante 7 temporadas y que además ha viajado a Italia y Albania. El programa, grabado en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid y que cuenta con Ainhoa Arteta, Nacho Duato y Andrés Salado como jurado, muestra el increíble talento de niños con edades comprendidas entre 7 y 16 años en las disciplinas de canto, danza clásica e instrumento.

El joven, de apenas trece años, cantó «Far away», del compositor japonés Takatsugu Muramatsu. El virtuosismo vocal del palaciego hizo estremecer a Ainhoa Arteta, la encargada de valorar en la categoría de canto, hasta el punto de hacerla llorar de emoción.

Raúl Parejo - F.R.M.

«Lo que me has transmitido me ha recordado muchísimo a mis principios, a cuando empecé a cantar en un coro y yo tenía la voz como tú, y a lo que es formarse en un coro; tu voz de niño inocente y tu cara de ángel me ha traído tantas cosas a la memoria, que mira cómo estoy, llorando», confesó visiblemente emocionada la soprano guipuzcoana.

«Tienes los pómulos tan sonrientes que te facilitan para hacer lo que has hecho, has cantado con la posición más correcta que existe, la posición de la sonrisa y del bostezo», analizaba.

Halagos de Boris Izaguirre

En esta misma línea se mostró Boris Izaguirre, conductor del programa: «Nos hemos visto desbordados contigo, nos has provocado una inmensa reacción». Piropos que Raúl asentía también entre lágrimas.

Tras pasar la primera criba, Raúl afrontó la definitiva fase de duelos contra el salmantino de 15 años Esaú Pérez. Una vez más el palaciego volvió a dar buena cuenta de su sensible y exquisita voz interpretando «Caresse sur l'ocean», un tema muy conocido gracias a la película «Los chicos del coro» y que Raúl domina a la perfección, ya que lo canta frecuentemente con la Escolanía de Los Palacios y Villafranca. Una agrupación a la que pertenece desde hace varios años y con la que ha brillado en numerosas ocasiones en el Maestranza de Sevilla, entre otros prestigiosos teatros, de la mano de los directores Enrique Cabello y Juan Manuel Bustos.

Dos actuaciones sublimes que le sirvieron para ser el elegido por Ainhoa Arteta para acceder a las semifinales del novedoso concurso. Cabe recordar que el ganador del concurso obtendrá un premio en metálico de 20.000 euros y una beca para un curso de perfeccionamiento intensivo en el centro de alto rendimiento de la Uiversidad Alfonso X El Sabio (Madrid).