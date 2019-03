Muere uno de los voluntarios de la Trail Sierra Norte mientras recogía balizas en el campo El 112 confirma a ABC que recibe una llamada a las 19:20 horas, en la que una persona asegura que un participante de la prueba «se ha caído y está muerto»

Un hombre falleció este sábado, día 30 de marzo, mientras participaba de voluntario en las dos pruebas deportivas de la Trail Sierra Norte, organizada este año por el Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos. El fallecido era uno de los corredores «escoba» dedicado a retirar las balizas de los árboles que indican el camino a seguir en la prueba, junto con un compañero.

En un momento dado de la prueba, cuyo recorrido se realiza principalmente por senderos y pistas de esta zona de la Sierra Norte, el corredor voluntario se sintió mal. A partir de aquí hay dos versiones diferentes. La primera apunta a que él mismo cuando empieza a sentirse mal llama a un amigo que no está en la prueba y otra en la que aseguran que el compañero que iba con él realizando la misma labor se encarga de llamar pidiendo ayuda.

El 112 confirma a ABC que recibe una llamada a las 19:20 horas, en la que una persona asegura que un participante de la prueba «se ha caído y está muerto». Desde este servicio avisan a los servicios sanitarios, Guardia Civil y Policía Local de Castilblanco. A su vez explican que hoy todavía no tienen conocimiento oficial del fallecimiento, porque los servicios sanitarios no lo han comunicado. Por tanto no está cerrada la incidencia.

Según cuentan participantes de la prueba, los servicios de Emergencia tardaron en dar con el paradero del hombre fallecido porque «había zonas sin cobertura, los corredores no llevaban ningún otro medio para localizarlos y los puestos no tenían sistemas de comunicación como walkie talkie».

Uno de estos corredores, que terminó la prueba sobre las 23:30 horas, ha contado a este medio que durante parte de la carrera «vi luces de vehículos alrededor que iban recorriendo el circuito, pero pensé que eran coches de la organización recogiendo balizas». Incluso, asegura, que uno de los corredores llegó a meta en Castilblanco, avisando que a un voluntario le había dado una lipotimia e indicó la zona donde se encontraba.

La cita incluía dos modalidades deportivas, la VI Ultra Trail Sierra Norte y IV Trail Sierra Norte; la primera con un recorrido de 92 kilómetros y, 48 kilómetros, en la segunda. En el circuito más largo, la prueba pasaba por la Loma el Hornillo, Alamadén de la Plata, Arroyo los Mojones, Centro de Fauna Salvaje y Castilblanco. La salida y la meta se situaron en la Plaza Amarilla de Castilblanco. No se sabe exactamente el lugar del incidente que acabó con la muerte del corredor escoba, pero sí que tardaron en localizarlo.