LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA Lorena Durán, un «ángel» que vuela alto gracias a sus curvas de infarto La joven palaciega hace historia al ser la primera modelo «curvy» que contrata la famosa firma Victoria's Secret

Con su reciente fichaje por Victoria’s Secret, Lorena Durán (Los Palacios y Villafranca, 1993) está haciendo historia en el complejo mundo de la moda. La joven ha protagonizado una elección sin precedentes por parte de la famosa firma de lencería, una de las más prestigiosas del mundo y que siempre ha destacado por seleccionar a sus modelos bajo un estricto criterio acorde al canon de perfección imperante en la sociedad actual de 90-60-90.

La palaciega es la primera modelo «curvy» que contrata la marca estadounidense, convirtiéndose de este modo en el «ángel» (nombre con el que se conocen a las modelos de la firma) con las curvas más explosivas (95-70-115 y 1,75 de altura). Un punto de inflexión no solo en el devenir de Victoria’s Secret, también lo es para la moda en general, ya que este fichaje traza un nuevo camino a recorrer en las pasarelas de todo el mundo, reivindicando una forma diferente de hacer moda.

«Curvy», eufemismo anglosajón de mujer de talla grande, es un concepto que irrumpió con fuerza en Norteamérica hace unos años gracias a modelos como la canadiense Tara Lynn (referente de la palaciega y que ha sido portada de las mejores revistas de moda del mundo, además de estar considerada una auténtica celebridad en Instagram) y que ha sido exportado a Europa con gran éxito, logrando especial repercusión en Inglaterra.

«Has engordado, ya no vales para modelo»

El trayecto que ha llevado a Lorena Durán a la cima mundial de la moda no siempre fue un camino de rosas. De hecho, tuvo espinas muy dolorosas. Desfilando por las pasarelas sevillanas desde muy joven, cuando cumplió 15 años tuvo que pasar por el quirófano para solventar unos problemas de salud. La operación y el tratamiento postquirúrgico provocaron cambios en la constitución física de la palaciega, pasando de una talla 36 a tener una 42. Ahí cobró brusca conciencia de que sus aspiraciones de llegar a ser una top model y desfilar por las mejores pasarelas del mundo se habían tornado rápidamente en sueños rotos: «Has engordado, ya no vales para modelo», le dijeron.

De golpe todas las agencias le dieron la espalda. O casi todas. Dos años después un «booker» se percató de su talento durante un certamen de belleza y le ofreció la posibilidad de seguir ligada a la moda trabajando para la agencia Miah Management. Aunque con un matiz, a partir de ahora sería modelo «curvy».

A pesar de que se le cerraba la puerta que más ilusión le hacía Lorena optó por ver el vaso medio lleno y metabolizó el cambio de manera positiva (en este caso mentalmente), interpretándolo como una alternativa a su sueño llena de posibilidades inéditas.

Así que la bella sevillana aceptó encantada. «No tenía ningún tipo de complejo y sentía la necesidad vital de expresarme en una pasarela o ante una cámara», reconoce orgullosa. Con apenas 18 años ya era profesional y enseguida tuvo que hacer las maletas y viajar constantemente fuera de España para trabajar para con firmas como El Corte Inglés, Asos, Intimissimi, Zalando o Violeta by Mango, ya que en todo lo referente al universo curvy «nuestro país está en clara desventaja respecto al resto de Europa y Estados Unidos», lamenta. «En este sentido aún queda mucho camino por recorrer».

Actualmente la modelo tiene fijada su residencia en Nueva York, desde donde se desplaza constantemente hacia países de los cinco continentes. A sus 25 años, su meteórica carrera la ha catapultado a ser la modelo curvy con más proyección de España y una de las más importantes del mundo. Todo ello gracias a su belleza innata y a su gran versatilidad y desparpajo delante del objetivo.

Además de su contrato con Victoria’s Secret también ha trabajado recientemente como imagen promocional de la primera línea de vaqueros de la actriz y modelo Sofía Vergara para Walmart, dirigida a todas las mujeres.

«Soy feliz por estar haciendo realidad mi sueño desde que era niña, de hecho a veces me cuesta creer hasta donde he llegado; aunque es cierto que estoy experimentando cambios muy grandes en mi vida, pero lo asimilo todo con mucha ilusión, la mejor energía y el apoyo de mi familia y amigos», explica a este periódico durante una entrevista en Los Palacios y Villafranca, donde descansa unos días antes de regresar a su habitual ritmo frenético de trabajo. Reconoce que le encanta viajar, no obstante, confiesa que «se echa de menos tus orígenes y a tu gente, siempre digo que como mi pueblo y mi tierra no hay nada, es algo que valoro mucho cuando estoy fuera».

Designada «Joven del año»

Precisamente, Los Palacios y Villafranca, su pueblo, la ha nombrado este verano «Joven del año», un galardón que le será entregado en los próximos meses, cuando tenga un hueco en su apretadísima agenday que en ediciones anteriores han ostentado personajes como los futbolistas Jesús Navas y Fabián Ruiz, la tenista Estrella Cabeza o el torero Pepe Moral. En este sentido, la modelo agradece el premio: «Para mí este reconocimiento supone un orgullo inmenso, además me hace feliz sentir que mi pueblo está conmigo en mi trayectoria profesional y apoyando la diversidad en la sociedad».

Tal es el giro copernicano que está experimentando el patrón de belleza, que parece cuestión de tiempo que la batuta que marca el compás de dicho estereotipo sea blandida por mujeres como Beyoncé o Mónica Belluci, mujeres que hacen gala de sugerentes formas curvas y que se encuentran en las antípodas de unas tendencias teledirigidas basadas en la extrema delgadez y que han provocado problemas de salud tanto en el plano físico como en el psicológico de millones de jóvenes.

Por último, a pesar de esta vorágine de éxitos, Lorena asegura tener los pies en el suelo, y ya hace planes para cuando concluya su carrera como modelo: «Me gustaría formarme en el mundo de la interpretación y crear mi propia línea de ropa, pero en este momento toca seguir trabajando como hasta ahora».