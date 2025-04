Las láminas de Los Alcores para niños que causan sensación en redes sociales

El mairenero José Manuel Peña , es de sobra conocido por su faceta profesional. Como diseñador atesora en su haber la firma de dos portadas de la Feria de Sevilla , como aquella del avión que no dejó indiferente a nadie, así como cartelista, con decenas y decenas de festividades anunciadas por sus muchos carteles.

A pesar de ser de sobra conocido y querido en la comarca de Los Alcores, ahora es protagonista de una bonita actividad que está ahciendo felices a cientos de niños . Acaba de lanzar una serie de láminas con monumentos y lugares emblemáticos de la comarca para que todo aquel que lo desee las pueda descargar de manera gratuita y disfrutar de ellas.

Peña reconoce que «El objetivo desde un principio estaba claro, ofrecerles un entretenimiento a los pequeños y no tan pequeños en estos días, en el que pasamos todo el tiempo en casa, y aportarle un poco de color a la vida estos momentos grises, y por qué no, que conocieran la riqueza cultural de nuestro pueblo y la de los que nos rodean». Así comenzó por diseñar lugares de Mairena del Alcor, como el famoso Caballo de la Feria de Mairena, obra de los Hermanos Gavira, o el Castillo.

A partir de ahí, comenzó a recibir diariamente «muchos mensajes de personas, que me piden que represente lugares enclavados en otros pueblos y la verdad es que lo veo positivo, para que los niños conocieran otros enclaves de interés, y darles también esta oportunidad a niños de El Viso del Alcor y Alcalá de Guadaíra».

La Fuente de Alconchel

Las 14 láminas diseñadas hasta la fecha, acumulan ya cientos y cientos de descargas, y su autor reconoce que piensa seguir publicando más. En sus propias palabras, la « siguiente que tengo en mente es la Fuente de Alconchel , ya que me lo han pedido varios amigos, Calixto Sánchez, el Ayuntamiento Antiguo , etc., hay muchas cosas hermosas que representar…, y de momento no hay un límite. Por supuesto, actualmente estoy “teletrabajando”, preparando los proyectos de la Feria 2021 y las Portadas del Corpus, y los ratos que tengo libres los dedico a preparar nuevas láminas, aunque también dejo un rato para mi otra pasión, la acuarela, ya que también estoy preparando una nueva obra».

El autor se muestra maravillado por la experiencia y sorprendido por tan excelente acogida, porque «esta iniciativa empezó el fin de semana y raro es el día que no reciba tres o cuatro laminas coloreadas, y vamos a más …, y es una auténtica delicia ver el mundo desde el prisma de niños de 3, 4 o 6 años».