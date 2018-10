Lora del Río La familia del hombre desaparecido hace más un mes solicita «ayuda especializada» para seguir su búsqueda Denuncian que «la columna vertebral de las búsquedas no se pueden basar en voluntarios y familiares»

Un mes y cuatro días han pasado desde que desaparecieraJoaquín Gómez Largo, vecino de la pedanía loreña de El Priorato, sin que hasta entonces se sepa nada de su paradero.

Su familia no ha cesado en su incansable lucha por encontrarlo y este pasado martes llevaban a cabo una concentración en la Plaza Mayor de Lora en la que solicitaban la ayuda de las autoridades competentes para poder realizar las búsquedas de forma organizada y profesional.

«La columna vertebral de las búsquedas no se pueden basar en voluntarios y familiares, deben ser medios especializados», destaca a ABC Rocío Parra, una familiar del desaparecido.

El loreño Joaquín Gómez Largo, de 68 años y enfermo de diabetes, desapareció el pasado 23 de septiembre, mientras realizaba uno de sus paseos diarios por los alrededores del pueblo, una zona bien conocida por éste, ya que Joaquín ha sido cazador y la frecuentaba con asiduidad.

Cuando salió de casa iba con lo puesto, no llevaba encima ni su teléfono móvil ni siquiera la insulina que necesita para su diabetes. La última vez que se le vio fue por el lugar conocido como cruce del Membrillo y en torno a esta zona se ha centrado su búsqueda.

Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil iniciaron el mismo día de la desaparición labores de búsqueda pero la familia manifiesta que se le buscó solo durante cuatro días y que el 27 de septiembre se desmontó el cuerpo de mando y ya no volvieron.

Desde entonces, la familia y voluntarios han seguido en solitario realizando batidas, poniendo carteles y haciendo comunicados para intentar recabar información de utilidad para encontrar a Joaquín.

Joaquín Gómez tiene 78 años y es diabético - ABC

El terreno donde se le busca es de difícil acceso, lleno de cuevas, grietas y con mucha maleza, y además en zona peligrosa por haber cotos de caza, lo que requiere personas capacitadas y medios que garanticen su seguridad.

En este sentido, la familia de Joaquín Gómez indica que se han hecho gestiones particulares solicitando medios técnicos como perros, pero por trámites burocráticos que desconocen no se han activado. «Solicitamos ayuda a la Diputación, la Junta de Andalucía o el Gobierno Central para que activen a Bomberos, Ejército y Unidad Militar de Emergencia (UME)», asegura.

La familia dice sentirse muy sola y olvidada por los partidos políticos, de los que, según indica, «aún no tenemos ninguna noticia por su parte. Estamos solos, sufriendo la tristeza y desesperación por la desaparición y además la impotencia de no poder hacer búsquedas eficaces, necesitamos ayuda, no se puede dejar de buscar a una persona al cuarto día de su desaparición».

Finalmente, la familia quiere aprovechar para agradecer toda la ayuda que les han brindado los voluntarios tanto de Lora del Río como de pueblos de alrededor, con una mención especial a la unidad canina K9 Sport de Montilla «por su ánimo y su apoyo con sus perros durante muchos días, así como también a los voluntarios que han facilitado drones».