El alcalde de Carmona, Juan Ávila, da positivo en coronavirus

El alcalde de Carmona, Juan Ávila Gutiérrez , ha dado positivo por Covid-19 , según informa el Consistorio de la localidad a través de sus perfiles en las redes sociales, en los que también se le desea «una pronta recuperación». Según el comunicado ofrecido por el Ayuntamiento a través de Twitter, « el resto de pruebas realizadas a miembros del Gobierno Municipal han sido negativas ».

«El Ayuntamiento está abierto con normalidad. Ningún trabajador municipal se ha contagiado en el Ayuntamiento que, sólo como medida preventiva, va a ser desinfectado de manera completa en las próximas horas», señalan las mismas fuentes.

Juan Ávila Gutiérrez también ha anunciado a través de su perfil en Facebook que ha dado positivo por coronavirus. «Como a los primeros que me debo es a vosotros, los carmonenses, os confirmo que he dado positivo por coronavirus . Tras el caso de nuestro compañero y amigo Enrique Becerra , se han realizado pruebas al resto del equipo de gobierno que afortunadamente han resultado negativas».

El comunicado del alcalde continúa para decir que «Si he esperado unas horas para comunicaros mi positivo ha sido por informaros también de los resultados de mis compañeros. Ya estoy guardando cuarentena y el Centro de Salud ha puesto en marcha el protocolo correspondiente en estos casos. Mis compañeros también están respetando su correspondiente cuarentena puesto que el nuevo protocolo sanitario indica que ahora, aunque las pruebas sean negativas, hay que realizar dicho aislamiento», añade.

Bulos

«Pero ya nos conocéis: a pesar de esta cuarentena, seguimos trabajando intensamente desde casa, llevando adelante cada uno de nuestros proyectos y atendiendo a vuestros comentarios y sugerencias con la misma dedicación de siempre. Quiero desmentir la cantidad de bulos, mentiras y barbaridades que se están diciendo por las redes y que están haciendo daño a muchas personas : ni el Ayuntaniento se ha cerrado, ni ningún trabajador municipal se ha contagiado en el Ayuntamiento. Sólo como medida de prevención, he ordenado la desinfección completa del Ayuntamiento. Agradezco también la colaboración de los trabajadores municipales», afirma.

Respecto a los bulos, el alcalde afirma en el comunicado lanzado a través de su perfil en Facebook que «bulos de los que lamentablemente se ha hecho eco el portavoz del PSOE que ha actuado una vez más intentando sacar provecho político y personal de un tema tan delicado. También desmiento que no se haya informado oficialmente de esta situación: cualquier carmonense puede comprobar que tanto el positivo de Enrique Becerra como el mío propio se ha comunicado previamente a través del Twitter oficial del Ayuntamiento. Desde el Gobierno municipal hemos respondido siempre a los escritos de este portavoz, pero quizás no hayan visto estas respuestas porque llevan semanas con el despacho cerrado por vacaciones.Por último, deciros que me encuentro bien, sin apenas síntomas y trabajando por Carmona como siempre Gracias a todos por vuestras muestras de cariño y apoyo que ya me han llegado», concluye.