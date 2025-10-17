Hay Instituciones que no solo acumulan muchos años, sino que honran e impulsan la calidad y talento de los que más saben, a cambio de nada. Se nos ha ido otro sabio: Serafín Pazo Carracedo.

Nacido en A Estrada aterrizó en Cádiz, acompañándose de una delicada y atenta familia. Quería seguir compartiendo aquí su enorme sabiduría y fecunda trayectoria, trabajada durante mucho tiempo y esfuerzo con serena y grata ironía gallega. Hasta sus últimos días, estuvo empeñado en comunicar no solo su saber, sino lo importante en esta vida: su enorme calidad humana. Aprender de él era una delicia en cada charla que ofrecía.

El Ateneo de Cádiz, supo valorar a tiempo su cariñoso y sensato acompañamiento. La creación de las Semanas de las Ciencias y las Humanidades llevaran su nombre a partir de ahora, como justo reconocimiento a esa unión que practicó siempre, entre el conocimiento y su magnífico trato. Nuestro cariño a la familia, y ahora Serafín, toca descansar en paz. Serás siempre un ejemplo y nunca te olvidaremos.

