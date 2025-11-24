Satisfacción en las almadrabas gaditanas con la subida de la cuota de pesca de atún en un 17%

No ha sido fácil contar con un aumento de cuota de pesca de atún rojo de almadraba para la próxima campaña. El organismo internacional que se encarga de regular la pesca de los atunes en el Atlántico y en el Mediterráneo, la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat)se ha reunido en Sevilla durante una semana para determinar las cuotas de pesca para el próximo trienio. Representantes de 60 países ha tensado la cuerda intentando con ello satisfacer sus intereses. Al final se ha llegado al consenso a pesar de las presiones ejercidas por la representación norteamericana.

Después de tres años consecutivos con el Total Admisible de Capturas (TAC) congelado, el Iccat ha acordado este lunes una subida del 17% de la cuota europea. Una propuesta que el sector almadrabero gaditano valora positivamente. «Estamos satisfechos pero expectantes, ante cómo se desarrollará ahora la aplicación de ese reparto en el ámbito europeo y nacional», afirma la directora gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Almadraba, Marta Crespo.

Partiendo de ese porcentaje, es el turno de las instituciones, la Unión Europea, donde se prevé que puedan entrar nuevos actores en el reparto, al igual que ocurrió con el siguiente paso que sería el Real Decreto del Gobierno de España. Es por ello que «esperamos que ese 17% se traduzca en una subida real y justa, que es lo que esperan los almadraberos».

Las almadrabas gaditanas suponen una de las principales actividades económicas de una de las comarcas más desfavorecidas de la provincia. Es por ello que «el incremento es una buena noticia, porque reconoce que lo estamos haciendo bien en la sostenibilidad de la especie y de la pesca, es decir, en la actividad pero también en el relevo generacional y la creación de riqueza y empleo. Somos un sector de presente que se juega su futuro en este reparto».

Presiones de EE UU

La gerente de las almadrabas ha agradecido «a las administración comunitaria, y a la española especialmente, el trabajo y la dedicación hacia el sector, con un seguimiento cercano e información constante durante toda la celebración del Iccat, que se ha saldado con un aumento del 17% de la cuota» en lo que ha calificado como «una semana agónica por la propuesta presentada por EE UU».

El acuerdo del ICCAT debe ahora pasar por el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea los días 11 y 12 de diciembre en Bruselas, donde se fijará el reparto comunitario. Acto seguido, a nivel español, el Gobierno ha anunciado un Real Decreto que, por primera vez, permitiría la entrada de nuevos actores en el reparto económico del atún rojo. «Desde el sector almadrabero confiamos en que España no aplique una 'tarifa plana' de cuota y tenga en cuenta la historia y la contribución de las almadrabas gaditanas, un sector esencial para Andalucía y para España».

Las negociaciones de ICCAT comenzaron el pasado 17 de noviembre y han reunido a representantes de más de 60 países. El principal foco de la discusión ha sido el reparto de cuotas para especies migratorias del Atlántico, aunque el atún rojo ha concentrado la mayor atención debido a su relevancia económica y medioambiental. La recuperación de la especie en los últimos años ha abierto la puerta a revisar al alza los límites de pesca.

En este contexto, los socios de Iccat han buscado equilibrar los intereses pesqueros con la necesidad de garantizar una explotación sostenible. Cabe recordar que fue en 2005, hace ahora veinte años, cuando este mismo organismo anunció una importante restricción de la pesca del atún rojo debido a a la constatación científica de la amenaza en la que estaba sumida la especie. Durante diez años las cuotas de pesca fueron muy restrictivas hasta que la Iccat empezó a abrir la mano de forma tímida en 2013.

Restricciones históricas

Las restricciones de la Iccat significaron un duro revés para las cuatro almadrabas de Cádiz. No hay que olvidar que en 2006 contaban con una asignación de 1.417 toneladas y en 2005 la cuota fue de 650. Ese año cientos de familias de almadraberos se concentraron ante la reunión de la Iccat exigiendo más cuota ante la perdida del trabajo.

Las aguas empezaron a volver a su cauce en 2017 cuando la cuota fue de 1.097 toneladas. Entre 2023 y 2025 la cuota ha sido de 1.643 toneladas. El 17% pactado cubre las expectativas, pero ahora quieren ver que ese aumento se traduzca en realidad. El Ministerio quiere incluir también en el reparto a otras flotas tradicionales, lo que provocaría un ligero recorte en la asignación a las almadrabas

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya ha anunciado que revisará el Real Decreto que regula esta pesquería. Esta revisión buscaría permitir la participación de nuevos segmentos de flota y atender las demandas de la pesca artesanal y de las capturas accesorias. El reparto interno de la cuota española es, por tanto, otro de los temas que deberá abordarse en los próximos meses.