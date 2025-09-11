La Venta de Vargas ya tiene comprador: «Ha llegado la persona que estábamos buscando»

Macarena García San Fernando 11/09/2025

Actualizado a las 19:35h.

La decisión de vender la Venta de Vargas no ha sido fácil para los actuales propietarios, pero la falta de relevo generacional ha hecho que este mítico establecimiento isleño salga al mercado. Desde un primer momento se aseguró que cada oferta iba a ser mirada con lupa y que se iba a elegir una que mantuviera la esencia de un lugar que es parte de la historia del flamenco y de la gastronomía de San Fernando.

Y parece que la oferta idónea ha llegado tal y como ha confirmado Lolo Picardo. «El señor que se ha interesado y que quizás se quede con ella, se acerca mucho a la idea que nosotros tenemos de que respete lo que es la Venta, de que respete al flamenco, a la decoración, muchas cosas que por otro lado sería tonto si no la aprovechara, no sería lo mismo si quitara todo y lo pusiera todas las paredes blancas, sería perder negocio», apunta.

Una venta que se ha cerrado por un importe ligeramente inferior a los cuatro millones, aunque no da una cifra exacta. Lo que sí afirma es que «nos duele mucho el corazón, porque siempre hemos estado ligados a la Venta». La noticia saltó en enero y ha sido ahora en septiembre cuando «ha llegado la persona que estábamos buscando, queríamos gente de todas partes de España y parece ser que hemos encontrado esa persona».

Sobre el comprador

Aunque no ha trascendido mucha información aún sobre la identidad del comprador hasta que se cierre todo, Picardo confirma algunos datos como que «es un isleño que vive en Madrid, 1ue fue allí y montó su empresa y le ha ido bien y que, en un principio se dedicaba a otra cosa, pero ahora últimamente también se dedica a la hostelería».

Algunas de las razones que han llevado al futuro propietario a presentar su oferta es que «es un hombre muy enamorado de la Venta, guarda muchos buenos recuerdos y parece que le ha podido mucho lo sentimental mucho». «Porque lo de la Venta era que te conquistara a nivel emocional también y a este hombre se la ha metido entre ceja y ceja», explica.

El hecho de que este mítico negocio de San Fernando vaya a caer en manos de un isleño «nos llena de júbilo». «Es una persona que le gusta la gastronomía de San Fernando y la va a seguir manteniendo en la Venta, pues, a mí no me gustaría que se convirtiera, por ejemplo, en la venta de alguna pizzería», concluye.