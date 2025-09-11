Últimos detalles para el cambio de dueños de la Venta de Vargas

La Venta de Vargas cambia de manos. El pasado mes de enero saltaba la noticia de que sus actuales propietarios ponían en marcha la venta del establecimiento al no encontrar relevo generacional para la continuidad del negocio dentro de la familia Picardo. Una decisión dura pero que decidieron tomarse con calma esperando que llegara la oferta adecuada.

De hecho, incluso el propio Ayuntamiento de San Fernando se interesó por la Venta de Vargas en el caso de que no llegara el comprador idóneo como forma de ampliar el museo de Camarón ubicado justo al lado. Pero parece que unos meses después por fin hay una oferta que ha convencido a la familia para realizar el traspaso del negocio. Aunque falta que se formalice de forma definitiva, existe acuerdo entre las partes para cerrar la compraventa en próximas fechas.

Un lugar cargado de historia

El mítico establecimiento isleño está considerado un templo para los amantes del flamenco al ser el escenario de los primeros pasos musicales de Camarón de la Isla. Precisamente por eso, es visita obligada para todos los amantes del cantaor. Numerosos recuerdos en las paredes de la Venta atestiguan su paso, así como el de otros artistas y toreros en un recordatorio de las grandes personalidades que han pasado por sus mesas.

La familia ha manifestado en distintas ocasiones la voluntad de que se mantenga la esencia de un lugar cargado de simbolismo para San Fernando, su cultura y su gastronomía. No en vano fue en su cocina donde Catalina Pérez y su nuera María Jesús Picardo elaboraron las primeras tortillitas de camarones tal y como las conocemos hoy en día.

Más de cien años de una historia que está íntimamente ligada a la historia de San Fernando y que lo seguirá estando con un largo futuro por delante y aún por definir.

Más temas:

San Fernando