El 'See you Sun' llega este sábado a la playa de Camposoto

San Fernando encara la recta final del verano con una intensa programación cultural y de ocio que se prolongará hasta el mes de septiembre, confirmando una vez más la ciudad y a la playa de Camposoto como uno de los destinos costeros más vivos y dinámicos de la provincia.

Como es ya habitual en la recta final del verano isleño, la despedida del sol convirtiendo la playa de Camposoto en un gran espacio de convivencia, deporte y cultura. Bajo el atardecer isleño, el See You Sun ofrece experiencias diversas, que van desde pruebas de aventura como la Sharky Race Junior, donde los más jóvenes ponen a prueba su destreza entre obstáculos y retos acuáticos, hasta espacios multideportivos en la arena pensadas para que los niños disfruten de disciplinas como vóley, baloncesto, minigolf o tiro con arco.

La música también se convierte en protagonista de estos encuentros, con conciertos a partir de las 20.30 horas. Así, en el acceso número 1 tendrá lugar la actuación de Rumbaleando y música en directo en el chiringuito Antonio. Iván Torrán y Phango Dub, estarán presente en la pista 4, mientras que en la pista 8 actuarán Los Hombres de Papel y, posteriormente, Kadipó.

El See You Sun también propone experiencias singulares que han tenido una gran acogida, como las partidas de ajedrez al aire libre organizadas por la Peña Ajedrecística Isleña, que transforman la playa en un espacio donde estrategia y diversión se funden con el paisaje del atardecer, o los baños de sonido con gong y sesiones de meditación que invitan a la relajación profunda y a la conexión interior en un entorno incomparable, que será en la pista 4.

Ampliación horario de autobuses

En definitiva, se trata de un programa que combina entretenimiento, bienestar y cultura, y que ha convertido a Camposoto en un verdadero punto de encuentro para todas las edades. Con tal motivo, se prolongarán los horarios de la línea 2 (Gallineras-Camposoto-Bazán, prolongación playa) y del servicio especial barriada Bazán-Playa de Camposoto, siendo las últimas salidas desde la playa en ambas líneas a las 2:00 horas.

La apuesta municipal por un verano diverso y participativo se refleja en la excelente respuesta del público, que está llenando cada uno de los eventos programados. La suma de festivales como La Isla Ciudad Flamenca o Bahía Sound, junto al éxito de la Noche Blanca y al atractivo del See You Sun, está situando a San Fernando como una de las ciudades gaditanas con mayor vitalidad cultural y con una oferta más completa durante la temporada estival.

Con esta programación, San Fernando reafirma su compromiso con un verano abierto a todos los públicos, en el que tradición y modernidad, patrimonio y nuevas experiencias, se dan la mano para ofrecer una agenda llena de vida que se extiende más allá de agosto y que continuará en septiembre, manteniendo el pulso cultural y turístico de la ciudad hasta la despedida del verano.

