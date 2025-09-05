San Fernando quiere dar el salto en el nuevo curso político

La vuelta al cole también llega al Consistorio isleño. Patricia Cavada y su equipo encaran el décimo curso político al frente del Ayuntamiento de San Fernando con la certeza de que ha llegado el momento de que la ciudad dé un «salto adelante». El pasado 27 de junio el Pleno aprobó el ambicioso Plan Salto, dotado con 70 millones de euros, con el que pretenden marcar «un antes y un después» en el desarrollo de la ciudad. «San Fernando no para de avanzar y cada vez es más competitiva, pero ahora necesita dar un salto adelante», apunta el equipo de Gobierno. El paquete de proyectos estratégicos será destinado en áreas clave como el medio ambiente, el deporte, las infraestructuras y la economía local.

Más que ocio. Los eventos se han consolidado como una de las principales palancas para dinamizar la economía de San Fernando. La remodelada plaza del Rey ha permitido que visitantes de otros puntos de la provincia se acerquen a la ciudad para disfrutar de las fechas marcadas en rojo en calendario. Durante el curso pasado, se han repetido imágenes en Carnaval, Navidad, Semana Santa o Halloween de una calle Real llena hasta la bandera. Por eso, una vez posicionada la ciudad en ese aspecto, las miras están puestas en impulsar proyectos que afiancen a San Fernando como una ciudad «moderna, sostenible y con capacidad para competir en el ámbito regional y nacional».

Entre ellos, destaca la urbanización de La Magdalena, cuyas obras avanzan a buen ritmo. «La Magdalena será mucho más que un parque: será el reflejo de lo que somos como ciudad, de nuestro pasado vinculado a la construcción naval, pero también de nuestro futuro como referente cultural, social y económico», destacó Patricia Cavada en los inicios de la construcción de El Astillero, un edificio que rendirá homenaje a la industria naval y actuará de Caseta Municipal durante la Feria de San Fernando.

Otras actuaciones previstas son la construcción del nuevo estadio de fútbol, las instalaciones de atletismo, el desdoble de Pery Junquera, el nuevo edificio náutico de Gallineras o el proyecto para remodelar la avenida Duque de Arcos, en La Ardila. Esta última intervención, que recientemente ha sido enviada a licitación y que cuenta con una inversión de 1.200.000 euros, mejorará la accesibilidad y creará nuevos espacios para urbanos para los vecinos y los comercios. «Se trata de proyectos que no solo refuerzan la infraestructura y el equipamiento urbano, sino que también generan oportunidades económicas, dinamizan sectores estratégicos y fortalecen el tejido social de la ciudad», señalan fuentes del Ayuntamiento de San Fernando.

El equipo de Goberno atraviesa así el ecuador del mandato y encara un nuevo curso político decisivo, marcado también por las elecciones andaluzas de junio de 2026.