Las obras del parque de La Magdalena en San Fernando avanzan a buen ritmo

Las obras de remodelación del Parque de La Magdalena en San Fernando avanzan a buen ritmo y ya empiezan a mostrar la forma del futuro parque, que se convertirá en uno de los proyectos estratégicos para la transformación de la ciudad.

En estas semanas, los trabajos se han centrado en la ejecución de las acometidas y de los sistemas de alcantarillado, además de toda la infraestructura subterránea imprescindible para el desarrollo posterior del recinto. Este miércoles se ha iniciado la construcción de 'El Astillero' mediante comenzando con la cimentación a través de pilotes de hormigón, lo que permitirá levantar una de las piezas más singulares de este gran proyecto.

El Astillero será un edificio emblemático concebido como un homenaje a la industria naval y a la historia de los astilleros de San Fernando, que durante siglos han sido motor económico y social de la ciudad. Inspirado en las naves tradicionales de Navantia y en el primer astillero militar de España —que se ubicó precisamente frente a La Magdalena—, este espacio nace con una doble vocación: preservar la memoria de la construcción naval y, al mismo tiempo, abrirse a la ciudadanía como un gran espacio de encuentro y dinamización cultural.

Parque de La Magdalena

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha destacado que La Magdalena será «mucho más que un parque: será el reflejo de lo que somos como ciudad, de nuestro pasado vinculado a la construcción naval, pero también de nuestro futuro como referente cultural, social y económico».

Este equipamiento, con 1.125 metros cuadrados de superficie y capacidad para hasta 1.000 personas, está concebido como una auténtica fábrica de cultura, creatividad y eventos. En él se podrán celebrar conciertos, exposiciones, conferencias, convenciones, encuentros empresariales, campañas de promoción, actividades sociales de colectivos y entidades, así como eventos corporativos.

El edificio contará con un acceso principal, al que se suma un segundo acceso que facilitará la circulación y el tránsito hacia las diferentes dependencias. El programa se organiza en torno a una gran Sala 1 y una Sala 2 de menor tamaño, complementadas por un vestíbulo de aseos, un office y tres aseos independientes. El edificio dispone también de un vestíbulo de instalaciones, un espacio específico para instalaciones PCI, un almacén y un cuarto destinado al grupo electrógeno. Asimismo, se incluye una entreplanta que amplía las posibilidades de uso del recinto.

La remodelación de La Magdalena supone una apuesta estratégica por un modelo de ciudad más sostenible, dinámico, creativo y participativo. Además, El Astillero tendrá un uso singular durante la Feria de San Fernando, ya que una semana al año se transformará en la Caseta Municipal, reforzando así su carácter multifuncional y su estrecha vinculación con la vida social de la ciudad.

