San Fernando ya planifica las inversiones del Plan EDIL

En la mañana de este martes se ha celebrado una reunión de coordinación en el Ayuntamiento de San Fernando, una vez que la semana pasada se confirmó la concesión de 12 millones de euros de financiación procedente de fondos europeos destinados al Plan EDIL. Este plan, que supera en conjunto los 20 millones de euros de inversión, se financiará con 12 millones provenientes de dichos fondos europeos y el resto con recursos municipales.

Durante la reunión, en la que han participado la alcaldesa, los responsables del área económica, el área de fondos europeos y el personal técnico correspondiente, se ha trabajado en la coordinación y planificación del desarrollo del proyecto, con el objetivo de sacar el máximo rendimiento a la financiación disponible y ejecutar los proyectos de la manera más eficiente posible, cumpliendo los plazos y planificando las necesidades futuras.

En sentido económico, se ha tratado que esta financiación permite liberar de manera inmediata 9,2 millones de euros que el Ayuntamiento ya tenía consignados para la ejecución de los proyectos que ahora se financiarán con el Plan EDIL. De este modo, esos 9,2 millones podrán ser reasignados a otras actuaciones municipales que estaban planificadas pendientes de financiación, manteniendo el objetivo del endeudamiento cero.

La reprogramación de estos fondos se van a destinar finalmente a la renovación del alumbrado público de la ciudad, una actuación en la que ya se venía trabajando y que finalmente podrá ser financiada con los fondos liberados. Este proyecto supondrá la renovación completa del sistema de farolas de San Fernando, muchas de las cuales se encuentran en mal estado por el paso del tiempo requiriendo su sustitución, por su antigüedad tienen alto consumo energético y no cumplen con los requisitos medioambientales actuales.

El objetivo de esta actuación es mejorar la eficiencia energética, la seguridad, la estética urbana y la sostenibilidad medioambiental, contribuyendo al compromiso municipal de reducir emisiones contaminantes.

El proyecto de renovación del alumbrado alcanza los 14 millones de euros y, gracias a la nueva financiación europea, se podrá acometer de manera inmediata en su totalidad. Además, esta intervención permitirá reducir el consumo energético hasta en un 65%, lo que se traducirá en un ahorro anual que podría superar 1,5 millones de euros en la factura eléctrica municipal. De esta manera, la inversión se amortizará en pocos años, aportando beneficios tanto económicos como medioambientales a la ciudad.

Otro de los temas tratados en la reunión ha sido la creación del equipo EDIL, previsto en las bases del programa, que incorporará cuatro nuevos profesionales contratados específicamente. El equipo estará integrado por tres técnicos especializados en Derecho y un arquitecto.

Los profesionales del área jurídica se encargarán de la contratación, la justificación económica y la gestión administrativa de la subvención, dada la alta complejidad administrativa de los fondos europeos, mientras que el técnico-arquitecto supervisará la redacción, el seguimiento y la ejecución de los proyectos. Este equipo se sumará al personal municipal que ya trabaja en la gestión de fondos europeos, reforzando la capacidad técnica y administrativa del Ayuntamiento.

La nueva subvención europea conseguida contempla diversas actuaciones distribuidas en varias áreas, entre las que destacan las intervenciones en las zonas verdes como el Parque de la Magdalena, el parque en Fadricas, Polvorines, el parque de la Almadraba y el Cerro, así como la estrategia de movilidad que incluye aparcamientos tácticos y carriles bici.

El proyecto de la Magdalena se encuentra actualmente en ejecución y constituye la inversión más alta dentro de la subvención europea, con un presupuesto de 13 millones de euros. Su finalización está prevista para el verano del próximo año, lo que permitirá ejecutar un volumen muy importante de la subvención en un corto periodo de tiempo, lo que, según la convocatoria de los fondos, puede permitirnos optar a un incremento de financiación dentro de los repartos de los EDIL. Esta convocatoria europea dará sobre financiación a aquellos proyectos europeos que tengan una alta ejecución a fecha del 31 de marzo de 2027.

Por su parte, los proyectos de ejecución de obras de los parques de Fadricas, y Almadraba así como el de los carriles bici se encuentran finalizados, y actualmente están revisándose y actualizándose los precios para poder licitarse en el primer trimestre del año una vez aprobados los presupuestos municipales. Asimismo, los proyecto del Parque del Cerro y de los Polvorines tienen que redactarse, por tanto se licitarán a comienzo del próximo año para disponer de los mismos a lo largo del año 2026 y proceder a su ejecución a partir de entonces.

