Los fondos EDIL dejan 104,5 millones para proyectos en la provincia de Cádiz

El Ministerio de Hacienda ha publicado en el BOE la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos sobre la convocatoria de ayudas del Plan EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local), enmarcadas en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) correspondiente al periodo 2021-2027 y destinadas a las Entidades Locales. Esta convocatoria ha asignado en la provincia de Cádiz diez proyectos y una financiación de 104,5 millones de euros que beneficiarán a 14 municipios.

En el apartado de grandes ciudades, encontramos a Cádiz, San Fernando, Chiclana, Jerez, El Puerto y Algeciras que recibirán, según está resolución provisional, 12 millones de euros. La Línea, Puerto Real y San Roque, que entran en la categoría de ciudades intermedias, podrán disponer de 9 millones de euros cada una. Mientras que los seis millones restantes serán para proyectos en Medina Sidonia, Benalup-Casas Viejas, Alcalá de los Gazules, Paterna de Rivera y San José del Valle.

San Fernando

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha mostrado en un vídeo su satisfacción por estos fondos con los que pretende «duplicar los metros cuadrados de zonas verdes en la ciudad».

La regidora ha asegurado que «a estos doce millones el Ayuntamiento sumará ocho millones de fondos propios, lo que supone una inversión total de 20 millones para seguir transformando nuestra ciudad«. Y ha explicado que »esta subvención se va a destinar a proyectos como La Magdalena, los nuevos parques de Fadricas, La Almadraba y el Cerro o el gran proyecto de los Polvorines«.

Jerez

Jerez es otra de las grandes ciudades que recibirán 12 millones. La alcaldesa ha detallado que con estos fondos se realizarán proyectos en zonas del Centro Histórico y de la zona Oeste de la ciudad, concretamente, en el espacio entre el Polígono de San Benito hasta Picadueñas.

Para María José García-Pelayo, «Jerez está de enhorabuena» ya que esta subvención de 12 millones de euros de Europa, que el Ayuntamiento completará con otros 2, se destinarán a la mejora de infraestructuras de la ciudad.

Chiclana

Los proyectos presentados por Chiclana, tienen el río Iro como eje principal. Entre las actuaciones principales se encuentra el 'Parque fluvial' en una parcela de 15 hectáreas junto a La Carabina, donde se prevé la construcción de un nuevo parque periurbano, que albergará huertos urbanos, equipamientos deportivos destinados a personas mayores y un parque de calistenia. Un parque de ocio en La Longuera, la nueva piscina cubierta municipal o la ampliación de la Alameda del Río son otras de las intervenciones que se realizarán con la financiación europea.

«Estamos muy felices porque vamos a llevar a cabo un total de 11 proyectos hasta el año 2029», ha expresado el alcalde, José María Román que ha explicado que «las actuaciones se desarrollarán en torno al río Iro, aunque beneficiará a toda la ciudadanía, por lo que debemos felicitar a los chiclaneros y chiclaneras por esta resolución».

Barbate y Conil se quedan fuera

En esta resolución provisional, los municipios de Barbate, Arcos de la Frontera y Conil no han sido seleccionados. El alcalde barbateño, Miguel Molina, ya ha asegurado que presentará alegaciones: «el Ayuntamiento de Barbate trabajará con firmeza y rigor para defender nuestro proyecto, convencidos de que Barbate merece y necesita acceder a estos recursos europeos para transformar nuestra ciudad y garantizar un futuro mejor para todos nuestros vecinos».

El primer edil ha lamentado esta decisión que ha calificado como «especialmente dolorosa para nuestro municipio, que por primera vez cumplía con todos los requisitos exigidos, estando al día con Seguridad Social y Hacienda, y siendo además uno de los municipios que más necesita de estos fondos para seguir avanzando en igualdad de oportunidades y desarrollo».