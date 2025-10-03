Cádiz recibe 12 millones de euros de fondos europeos para transformar los barrios de la ciudad

El Ayuntamiento de Cádiz ha conseguido 12 millones de euros en la convocatoria de los fondos europeos EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado y Local). Este viernes, el Boletín Oficial del Estado ha publicado la resolución provisional de la Dirección General de Fondos Europeos que determinan que municipios se ven beneficiados de estos planes EDIL, la continuidad de los antiguos fondos EDUSI.

El Ayuntamiento de Cádiz aspiraba a un máximo de 20 millones de euros, aunque finalmente el Gobierno ha fijado el límite en 12 millones. A esa cifra, cada consistorio beneficiado deberá añadir una aportación propia de 2 millones, lo que sitúa la inversión total en la capital gaditana en 14 millones de euros. Con estos fondos, el municipio impulsará diversos proyectos, entre los que destaca la construcción de 38 viviendas colaborativas en Puntales. Otras localidades de la provincia, como San Fernando, Chiclana, El Puerto, Algeciras o Jerez, han recibido cantidades similares.

«Estamos muy contentos, es una noticia muy buena para la ciudad de Cádiz», ha manifestado el alcalde, Bruno García. Ahora, el Ayuntamiento tendrá que modificar el proyecto inicial valorado en 20 millones de euros y adaptarlo y reducirlo a la cantidad de 14 de millones. «Esta reformulación la haremos con unas pautas que establece el Gobierno. El Plan EDIL tiene una serie de condiciones y pautas y la reformulación se hará en base a unas pautas». Aún así, ha explicado que «se trata realmente de una cuestión técnica», por lo que «ya está concedido provisionalmente, no hay nada que peligre». No obstante, el regidor ha asegurado que el proyecto de las 38 viviendas colaborativas en Puntales es inamovible. «La vivienda seguirá siendo una prioridad».

El plazo límite de ejecución de todos los proyectos financiados con fondos europeos concluye el 31 de diciembre de 2029. Cabe recordar que los retrasos del anterior equipo de gobierno, encabezado por José María González, llevó a la ciudad a tener que devolver 6 millones de euros de fondos EDUSI, que habían sido concedidos. El pasado 31 de diciembre de 2023, en la fecha límite para concluir los proyectos financiados con dinero europeo, el Ayuntamiento solo pudo alcanzar el 63% del total del programa, por lo que se tuvieron que usar fondos propios para algunas obras. El anterior equipo de gobierno, en seis años, ejecutó solo el 23%, mientras que el 40% restante lo hizo el actual equipo de gobierno en apenas seis meses, ya que llegó al poder tras las elecciones del mes de mayo de 2023.

Los planes de Cádiz para los fondos EDIL

El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Cádiz se componía de siete bloques. Uno de los planes más ambiciosos incluía la transformación de los antiguos depósitos de tabacalera, donde el Consistorio ya anunció en el pasado la construcción de 47 viviendas de protección oficial en régimen de venta; y una segunda fase para la construcción de una nave en el almacén 2 destinado a la cultura con una inversión de 4,1 millones de euros y que albergará un espacio de usos múltiples y sociales para conciertos, con capacidad para 2.000 personas y que contará con salas para exposiciones y muestras, así como camerinos y una cafetería.

Con los fondos EDIL, el Ayuntamiento contemplaba tres iniciativas en este espacio: la urbanización de los jardines y el andén central, con una inversión de 525.068,40 euros; la creación de un centro de dinamización comunitaria, con un presupuesto de 80.000 euros; y la adecuación de espacios culturales y de innovación social en la biblioteca Adolfo Suárez y en los Depósitos de Tabaco, con el objetivo de fomentar y dinamizar el patrimonio turístico y cultural. Las actuaciones contarán con una inversión de 900.000 euros e incluirán la adaptación de la Nave II para exposiciones, talleres, artes escénicas y música, además de la creación de un espacio bibliotecario en la Nave I, mejoras en la biblioteca Adolfo Suárez y la implementación de un programa de fomento de la lectura.

En materia de vivienda, proyecto que no se verá modificado según ha afirmado el propio alcalde, el montante total ascendía a los 10 millones de euros prácticamente. En concreto, actuaciones en Guillen Moreno con una inversión de 804.000 euros, mejoras en la plaza Pablo Iglesias/Plaza Ubrique que alcanzan los 1,2 millones de euros. El cambio de acerado en la Avenida de la Bahía y la reurbanización de la plaza Francisca Larrea y la calle Barbate disponían de un presupuesto de 2,5 millones de euros, mientras que los trabajos en la calle Juan de la Cierva, calle Fernández de Cossío y la calle Dársena contarán con una dotación de 618.092 euros.

No obstante, el proyecto más ambicioso contempla la construcción de 38 viviendas colaborativas en Puntales, con un presupuesto de 4.670.600 euros.

Otro programa del Ayuntamiento era el desarrollo de Cádiz "digital e inteligente" mediante el desarrollo de una plataforma Smart que permitirá la telegestión de las señales verticales de tráfico, el riego de las zonas verdes y la medición de caudales, entre otras cuestiones. El presupuesto ascendía a 3.392.190 euros. Se desarrollaba en dos proyectos. El primero es Smart City, con una inversión de 1,6 millones de euros. El segundo proyecto estaba orientado a la mejora de la administración electrónica, con la actualización de la sede digital del Ayuntamiento, la gestión de registros y notificaciones digitales, todo ello con un presupuesto de 1,4 millones de euros. También se contemplaba la creación de un centro de operaciones de ciberseguridad, con una inversión de 117.190 euros, y el desarrollo de la aplicación Click Asuntos Sociales, con una partida de 60.000 euros.

A su vez, el bloque Barrio Equipado, con casi 3 millones de inversión incluía la modernización de infraestructuras municipales con criterios de sostenibilidad, donde destaca la demolición y ampliación del complejo deportivo Puntales-La Paz, la instalación de focos LED, la reforma de pistas y vestuarios en distintos centros deportivos, un programa de capacitación profesional y la construcción del centro cívico Dobolo. El bloque Barrio Dinámico y Próspero (975.000 euros) se centraba en el fomento del empleo, la inclusión sociolaboral y el turismo mediante programas formativos, ayudas a empresas e itinerarios turísticos. Además, el bloque Cádiz Conectada (más de 1 millón de euros) contempla la creación de caminos escolares seguros y la mejora de accesibilidad en paradas de autobús; y por último, el bloque Cádiz Resiliente (355.157,58 euros) está orientado a la sostenibilidad y la respuesta ante emergencias climáticas con acciones de reforestación, formación medioambiental, instalación de sistemas de alerta y señalética de emergencias.

