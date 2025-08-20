San Fernando tendrá 34 nuevas viviendas más en las dos promociones de la Ronda del Estero

El Ayuntamiento de San Fernando ha anunciado el incremento de 34 nuevas viviendas en las dos promociones de vivienda protegida que se desarrollarán en Ronda del Estero, gracias a la aplicación de la nueva normativa de medidas urgentes en materia de vivienda. Esta medida permite aumentar la edificabilidad y adaptar los proyectos de construcción con el fin de dar la mejor respuesta posible a la creciente demanda de vivienda asequible, de tal manera que se pueden aumentar el número de viviendas que originariamente estaban previstas en la normativa urbanística.

La alcaldesa ha subrayado que se trata de un paso más dentro del ambicioso Plan de Vivienda, que contempla actuaciones en distintas modalidades, tanto en régimen de alquiler —para dar respuesta a los jóvenes y familias con más dificultades de acceso al mercado libre—, como en régimen de compraventa, con precios regulados y más accesibles que los que impone el mercado actualmente.

«Queremos que cada ciudadano tenga la oportunidad de acceder a una vivienda digna y de calidad, con precios ajustados a la realidad económica de nuestra ciudad», ha comentado la alcaldesa. Este incremento en las promociones de Ronda del Estero «es un ejemplo claro de nuestro compromiso con la vivienda asequible y con las familias que más lo necesitan».

En total, es el objetivo alcanzar las 500 viviendas en marcha en estos años entre las promovidas directamente por el Ayuntamiento, a través de su empresa pública Hemsa, y las que se están desarrollando en colaboración con otras administraciones, como es el caso de SEPES, del Gobierno de España en la parcela de calle Real transmitida desde el Ministerio de Defensa al de Vivienda. «Estamos buscando intervenir y construir el máximo posible porque la falta de vivienda asequible es uno de los grandes problemas en Andalucía», en palabras de Cavada.

Promociones de alquiler y venta

Cabe recordar que la promoción de viviendas en alquiler en Ronda del Estero, compuesta por 81 viviendas, se encuentra actualmente en pleno estado de ejecución, avanzando según lo previsto en las distintas fases de construcción. La obra avanza a buen ritmo y, de mantenerse este calendario, se espera que la finalización y entrega de las viviendas se produzca antes del verano de 2026, ofreciendo así a numerosos vecinos y vecinas de San Fernando la oportunidad de acceder a una vivienda de calidad en régimen de alquiler asequible.

En cuanto a las dos promociones de Ronda del Estero en régimen de venta, y sobre la que se está trabajando actualmente en sus proyectos para licitar cuanto antes la ejecución de las obras, se verán ampliadas con la incorporación de 34 nuevas viviendas. En la primera de las parcelas se pasará de 109 a 127 viviendas (18 más), mientras que en la segunda se incrementará de 168 a 184 viviendas (16 más). Ambos proyectos se están modificando para adaptarse a este incremento, lo que permitirá ampliar la oferta y dar una mejor respuesta a la necesidad real de vivienda en la ciudad.

Desde que se anunció la construcción de estas nuevas viviendas en Ronda del Estero, se ha registrado un auténtico aluvión de solicitudes, superando las 800, lo que refleja la alta demanda existente y la necesidad urgente de vivienda asequible en San Fernando.

Aprobación en septiembre

El trámite ya ha dado sus primeros pasos, ya que los estudios de detalle, instrumento urbanístico que permite incrementar el volumen y la edificabilidad de las promociones, fueron aprobados en Junta de Gobierno y se encuentra en exposición pública. Si todo transcurre según lo previsto, la aprobación definitiva se llevará al Pleno de septiembre. Paralelamente, ya se está trabajando para que los equipos técnicos adapten los proyectos de ambas promociones, incorporando estas 34 viviendas adicionales, alcanzando ambas promociones de vivienda protegida en compraventa en Ronda del Estero el total de

Hay que recordar que el Gobierno local ya aprobó en pleno aplicar en todo el suelo urbano de la ciudad el nuevo Decreto-Ley de Vivienda. Esta normativa contempla medidas excepcionales para facilitar la construcción de vivienda protegida, aumentar la oferta disponible y amortiguar la escalada de precios del mercado, consolidando así la apuesta de San Fernando por convertirse en referente en políticas públicas de vivienda.

Entre las medidas que permitirá la aplicación del nuevo Decreto-Ley destaca, en primer lugar, la posibilidad de transformar solares vacíos o edificios sin actividad en vivienda protegida. Así, parcelas actualmente destinadas a oficinas, alojamientos turísticos o equipamientos privados sin uso específico podrán destinarse a vivienda protegida, siempre que se dediquen de forma permanente al alquiler.

Además, en los suelos donde ya se permite construir vivienda libre, se podrá incrementar en un 20% el número de viviendas permitidas si toda la promoción se destina a vivienda protegida, y también se permitirá aumentar ligeramente el volumen de construcción, respetando los límites del planeamiento. Igualmente, se optimizará el aprovechamiento de los suelos ya clasificados para vivienda protegida pero aún sin edificar, permitiendo construir hasta un 20% más de viviendas y un 10% más de edificabilidad, contribuyendo así a ampliar de manera significativa la oferta de vivienda asequible en la ciudad.

De esta manera, el equipo de Gobierno continúa aportando y ofreciendo soluciones a un asunto de vital importancia para la ciudad, como es el acceso a la vivienda digna y asequible. Con estas medidas y la adaptación de los proyectos de Ronda del Estero, el Ayuntamiento espera que estas nuevas viviendas se hagan realidad, contribuyendo a dar respuesta a la elevada demanda existente y mejorando la calidad de vida de numerosos vecinos y vecinas de San Fernando.