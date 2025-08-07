Rocío Díaz visita en San Fernando las obras de una nueva promoción de 81 viviendas protegidas

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha visitado las obras de construcción de una nueva promoción de 81 viviendas protegidas en San Fernando, cuya ejecución alcanza ya el 30% de avance y cuya finalización está prevista para junio de 2026.

Durante su intervención, Díaz ha agradecido la colaboración institucional del Ayuntamiento de San Fernando, representado por su alcaldesa, y ha destacado que esta actuación es fruto de la cooperación entre tres administraciones: el consistorio isleño, el Ministerio de Vivienda y la Junta de Andalucía, que es la encargada de gestionar las ayudas, licitaciones y tramitaciones necesarias.

«La colaboración institucional es fundamental. No podemos atajar un tema como el de la vivienda si no vamos de la mano todas las administraciones públicas», ha subrayado la consejera, quien ha estado acompañada por representantes de la Junta como la delegada del Gobierno en Cádiz, Mercedes Colombo, y la secretaria general de Vivienda.

La promoción se financia a través de dos vías: el Plan Vive en Andalucía, cofinanciado con fondos del Plan Estatal de Vivienda, y el Plan Ecovivienda, concretamente su programa 6, dotado con fondos europeos, del que Andalucía recibe 173 millones de euros.

Vivienda protegida

Rocío Díaz ha hecho especial hincapié en la necesidad de seguir promoviendo vivienda protegida tras un periodo, ha señalado, en el que apenas se desarrollaron nuevas promociones en la comunidad. «Desde 2019 se han visado ya más de 13.000 viviendas protegidas en Andalucía, lo que supone multiplicar por cuatro las cifras del periodo anterior», ha destacado.

Durante su visita, la consejera ha valorado también que el Ayuntamiento de San Fernando se haya adherido recientemente al Decreto de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda aprobado por la Junta, que busca poner suelo público a disposición para la promoción de vivienda protegida.

Asimismo, Díaz ha adelantado que el primer Consejo de Gobierno del mes de septiembre abordará la nueva Ley de Vivienda de Andalucía, tras recibir el dictamen favorable del Consejo Consultivo, con el objetivo de «dotar de mayor seguridad jurídica y aumentar el parque de vivienda protegida en la comunidad».

La consejera ha concluido insistiendo en que esta apuesta por la vivienda accesible debe construirse de forma conjunta, no solo entre administraciones, sino también con la participación del sector privado, a través de fórmulas de colaboración público-privada.