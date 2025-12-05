El hospital de San Carlos de San Fernando recupera el servicio de cafetería el próximo 17 de diciembre

Más de dos años han pasado desde que el Hospital San Carlos de San Fernando cerrara su cafetería. Desde junio de 2023 este centro no cuenta ni con este servicio ni con el de máquinas expendedoras.

Tras un nuevo proceso de licitación, se ha confirmado que el próximo miércoles 17 de diciembre reabrirá al público la cafetería después de que el pasado 18 noviembre, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), formalizase el contrato con la empresa de SERUNION SA para la concesión de este servicio, así como el de la instalación y explotación de máquinas expendedoras de alimentos y bebidas.

La licitación de la concesión para el servicio tiene un valor de 2.399.145,12 euros y un plazo de cuatro años. Aunque la empresa disponía de tres meses para la puesta en marcha de este servicio, en tan solo un mes han adaptado el espacio para devolver este servicio al centro hospitalario.

La nueva cafetería

La nueva cafetería ocupará nuevamente el espacio histórico destinado a este uso, recuperando su función como punto de encuentro y descanso dentro del recinto hospitalario. El área ha sido organizada para diferenciar las zonas de atención al público general y a los profesionales, garantizando así un servicio ágil, cómodo y adaptado a las necesidades de cada colectivo.

La delegada territorial de Sanidad y Consumo, Eva Pajares, ha mostrado su satisfacción, ya que «usuarios y profesionales del hospital isleño vuelven a contar con este servicio, pero más moderno, accesible y adaptado a las demandas actuales».

Todo el procedimiento hasta la próxima apertura, «ha tenido sus tiempos porque es garantista», ha asegurado Pajares, quien ha recordado que el cierre de la cafetería de San Carlos fue consecuencia de que la anterior empresa, que disponía de la concesión desde 2013 y durante veinte años, comunicara el cese del servicio y cierre definitivo de manera unilateral.

La delegada ha aseverado que el centro isleño «no para de dar buenas noticias». Así, ha recordado que pasado 15 de octubre entraron en funcionamiento los cinco quirófanos, después de una intervención en la que la Junta invirtió más de 360.000 euros y que, en la actualidad, la fachada está siendo objeto de reparación, mantenimiento y conservación con una inversión de más de 1.465.000 euros, que se centrará también, hasta el primer semestre de 2026, en otros elementos exteriores del edificio, como la escalera de emergencia.