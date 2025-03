Denuncian el estado de la playa de Camposoto: «Los temporales están asolando su orilla...«

La playa de Camposoto, en San Fernando, ha sufrido en los últimos días los embates de las diferentes borrascas. El portavoz adjunto del Grupo Municipal AxSí, Lolo Picardo, insta al gobierno de Patricia Cavada que actúe para que la Playa de Camposoto recupere su estado de cara a la próxima temporada de verano y para dotarla de los servicios necesarios para la Semana Santa.

«En julio del pasado año, a principios de la temporada alta estival, denunciamos que el Gobierno local no había llegado a tiempo con sus deberes hechos en relación con la playa de Camposoto. La idílica playa que nos vendía Cavada a isleños y turistas no tuvo nada que ver con la playa llena de fango, piedras y ausencia de arena del verano pasado. Una vez más, sean de su mismo signo político como la Demarcación de Costas o no lo sean, Cavada y López Gil son incapaces de gestionar las prioridades ni entenderse con el resto de administraciones por el interés general de San Fernando. Tristemente perdimos las cinco estrellas con las que se jactaban y por muchas demandas ciudadanas que nos llegaron a todos los grupos políticos, las malas condiciones de la playa se mantuvieron ante la decepción de familias cañaíllas y visitantes», explica el concejal.

AXsí recuerda que desde principios de 2024 se conocía la situación de la playa y nada se consiguió. «Por ello, desde nuestro grupo municipal, ya tras el verano, en octubre le recordamos a Cavada que tenía nueve largos meses por delante para entenderse con las administraciones competentes y evitar que la playa inicie de nuevo la temporada de 2025 en condiciones de uso y accesibilidad tan negativas», detalla Picardo.

La formación andalucista apunta que en la actualidad dicha mala situación ha incluso empeorado. «Ignoramos si se han mantenido reuniones y o si se ha logrado avanzar en la solución del problema para que la playa Camposoto luzca en verano como lo que fue, una joya natural única con servicios de primera y uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Por ahora ni vemos ni se han anunciado actuaciones en la zona», indica el portavoz adjunto.

AxSí subraya que la playa de Camposoto es uno de los tesoros más valiosos que tiene San Fernando. Una playa atlántica con varios kilómetros de longitud, arenas blancas, la Punta del Boquerón declarada Monumento Natural y el Castillo de Sancti-Petri. «Los temporales están asolando su orilla y todo se traduce en pérdida de arena. El año pasado esta pérdida fue mayor que otras veces sacando a relucir una tremenda lengua de fango más grande de lo que suele ser habitual. En suma, una situación que no ha sido solucionada a la fecha y que supone un paso atrás en el desarrollo de nuestra playa pues contó con menos usuarios que otros años», señala el concejal.

«Sin intervenciones, la lengua de fango es mayor y lo que más abunda en la playa son las piedras. Estamos en marzo y poco queda para la temporada estival. Sin olvidar que antes tenemos nuestra Semana Santa en relación con la que durante muchos años el señor López Gil y la señora Cavada desde la oposición pedían que la playa estuviese lista y ahora que ocupan la alcaldía con mayoría absoluta la playa no lo está, todo lo contrario, ni durante el verano», concluye Picardo.