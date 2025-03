Pescadores de Conil se juegan la vida luchando contra las olas por el cegamiento de la bocana del puerto

La jornada del martes 18 de marzo dejó una escena dramática en el puerto de Conil, cuando la embarcación 'Tatiana y Manuel' y su tripulación se vieron atrapados en una batalla feroz contra las olas, mientras intentaban salir a faenar. La causa de esta angustiosa situación: el cegamiento de la bocana del puerto, que pone en riesgo la seguridad de todos los pescadores de la zona.

La bocana es el acceso al puerto, una apertura en el muelle a través de la cual las embarcaciones deben pasar para entrar y salir del puerto. En el caso de Conil, la bocana está obstruida por la acumulación de sedimentos, lo que ha reducido el espacio disponible para que las embarcaciones naveguen con seguridad. Esto genera un peligro añadido, ya que las olas, al no encontrar un paso despejado, azotan con mayor fuerza a las embarcaciones, lo que incrementa el riesgo para los pescadores.

En esta ocasión, el «Tatiana y Manuel», como tantas otras embarcaciones, tuvo que enfrentarse a un mar embravecido, con olas que azotaban el pesquero mientras la tripulación luchaba por salir a faenar.

Según denuncia la Organización de Productores Pesqueros Artesanales Lonja de Conil (OPP 72), la bocana, obstruida por los sedimentos, se ha convertido en un auténtico peligro para la vida de los pescadores. Las embarcaciones deben sortear olas cada vez más violentas, arriesgando sus vidas y las de sus tripulantes solo para cumplir con una tarea esencial: llevar el sustento diario a las mesas de los consumidores.

La OPP 72 no solo denuncia las condiciones extremas en las que deben operar los pescadores, sino también la falta de respuesta efectiva de las autoridades para resolver el problema. La organización ha subrayado que las embarcaciones de Conil no deben seguir enfrentando estos riesgos de manera diaria. Las tripulaciones se ven obligadas a desafiar el peligro para poder faenar y ganarse la vida, pero no pueden seguir arriesgando sus vidas para cumplir con su trabajo.

El cegamiento de la bocana no solo pone en peligro la vida de los pescadores, sino que también amenaza la viabilidad económica del sector pesquero artesanal en Conil, una actividad fundamental para la economía local. La organización hace un llamado urgente a las autoridades para que actúen de inmediato, antes de que se cobre un alto precio en vidas humanas.

Las obras de dragado son imprescindibles para restablecer los calados y aseguran la operatividad de las instalaciones y el acceso de las embarcaciones del puerto en condiciones adecuadas de navegabilidad.