Confirman la sentencia de tres años y medio de cárcel a dos acusados por tráfico de cocaína en San Fernando

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia dictada por la Audiencia Provincia de Cádiz que condena a tres años y medio de cárcel a dos acusados de un delito contra la salud pública tras ser detenidos en San Fernando al hacer una transacción de cerca de 50 gramos de cocaína, «siendo el destino final la distribución entre terceros consumidores».

Según la sentencia, los hechos ocurrieron en junio de 2022 cuando los dos acusados fueron descubiertos en el portal de una vivienda en San Fernando entregándose un paquete a cambio de dinero. La Policía interceptó a quien había recibido el paquete, con 49,3 gramos de cocaína, y posteriormente a quien había recibido a cambio el dinero al salir de la vivienda, propiedad de su madre.

Tras ser condenado por la Audiencia Provincial a tres años y medio por un delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud, ambos presentaron recurso ante el TSJA, alegando uno de ellos un error en la prueba y otro que se reconozca que en el momento de los hechos padecía síndrome de dependencia de la cocaína.

Por su parte, el TSJA ha desestimado los recursos, señalando que para el primero de los casos que la Audiencia contó con prueba de cargo «con sentido incriminador bastante y su valoración fue absolutamente racional», mientras que el segundo caso considera que «la sentencia niega que se haya probado que a la fecha que corrieron los hechos concurriera en el acusado una compulsión por el consumo de tóxicos que pudiera afectarle en la comisión de los hechos».