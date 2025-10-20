Colombo destaca «la excelencia» del centro Marítimo Zaporito como referente en formación profesional en Andalucía

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha subrayado este lunes «la excelencia« del Centro Público Integrado de Formación Profesional Marítimo Zaporito de San Fernando, destacando su papel estratégico como «referente» en la provincia de Cádiz y en Andalucía desde el compromiso con la formación de los futuros profesionales del mar.

Durante su visita a este centro de referencia en formación marítimo-pesquera, Colombo ha estado acompañada por el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, José Ángel Aparicio, la delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Inmaculada Olivero, y la directora del CPIFP Marítimo Zaporito, Victoria Oliver, ha indicado la Junta.

Colombo ha subrayado «la apuesta prioritaria» del Gobierno de Juanma Moreno por la Formación Profesional, incidiendo en que se busca que sea una FP «de excelencia en áreas muy demandadas«, trabajando de manera transversal entre distintas consejerías y ofreciendo al alumnado la formación que necesita para el mercado laboral, planteando además »la mejor manera de crear empleo », ha añadido.

De este modo, la representante del Gobierno andaluz en la provincia gaditana ha precisado que la Formación Profesional es «una prioridad absoluta para el Gobierno de Juanma Moreno», recordando la apuesta de la Junta por una FP «moderna, dual, de calidad y adaptada a las necesidades del mercado laboral, como una de las vías más efectivas para generar empleo estable, cualificado y con futuro».

En esta línea, ha incidido en la importancia de seguir potenciando la colaboración público-privada en esta materia.

Más de 530 alumnos

En este contexto, durante la visita, se ha puesto como ejemplo al Marítimo Zaporito, donde actualmente se forman más de 530 alumnos en 23 unidades de Grado Medio y Superior, en especialidades «relevantes » como la acuicultura, la navegación, la maquinaria naval o las operaciones subacuáticas.

Según se ha expuesto en el transcurso de esta visita, se trata de enseñanzas «con un enorme valor técnico y estratégico» para una provincia como Cádiz, «históricamente ligada al mar y con un gran potencial en la industria naval, el sector pesquero y la investigación acuícola«.

En cifras, la delegada del Gobierno andaluz ha resaltado la inversión de más de cuatro millones de euros que la Junta ha destinado en los últimos años a la mejora del equipamiento educativo en distintos centros educativos de San Fernando, de los cuales más de 650.000 euros se han invertido directamente en el Marítimo Zaporito.

Estas actuaciones han permitido modernizar talleres y aulas técnicas, mejorar el equipamiento especializado y desarrollar proyectos de innovación que elevan la calidad de la enseñanza práctica.

Durante la visita se ha recordado también que solo en el último año se han aprobado dos proyectos de mejora por un importe cercano a los 30.000 euros. Estas actuaciones, permiten que el alumnado aprenda con las mismas tecnologías que encontrará en el mundo laboral, favoreciendo su empleabilidad y su integración inmediata en el sector.

Además, se ha destacado el papel del centro como «impulsor de la innovación en economía azul, un ámbito de futuro que engloba actividades sostenibles vinculadas al mar y sus recursos». En general, se ha apuntado, este enclave no solo forma profesionales «altamente cualificados», sino que impulsa la innovación, el emprendimiento y el compromiso con la sostenibilidad.

Desde la dirección del centro se ha resaltado «el atractivo» de esta formación, «que es muy vocacional» para un alumnado procedente de otros puntos de la geografía española que busca formación de calidad.

Los representantes de la administración autonómica que han participado en esta visita han agradecido «el esfuerzo» del profesorado, del equipo directivo y del alumnado del centro, además de destacar la implicación de las empresas colaboradoras y el apoyo de la Junta de Andalucía para consolidar este centro como «un modelo de formación aplicada y de excelencia educativa».

Asimismo, han reafirmado el compromiso del Gobierno andaluz de seguir reforzando la apuesta por la Formación Profesional, la innovación y la empleabilidad de los jóvenes gaditanos.