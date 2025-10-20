La Junta incrementa un 70% la inversión en el programa Empleo y Formación en la provincia

La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, junto al delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Daniel Sánchez, ha inaugurado este lunes una sesión informativa dirigida a técnicos de entidades locales y organizaciones sin ánimo de lucro, con el objetivo de explicar las claves de la convocatoria publicada la semana pasada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

También han asistido los delegados territoriales de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, José Ángel Aparicio, y de Salud y Consumo, Eva Pajares.

Colombo ha destacado que esta inversión «supera en 4,7 millones de euros la del año pasado», lo que supone un incremento del 70% respecto a 2024. El plazo para que las entidades interesadas presenten sus solicitudes permanecerá abierto hasta el 24 de octubre.

Objetivos

El objetivo de la Delegación Territorial de Empleo es superar los 26 programas formativos de la anterior convocatoria, gestionados por 17 entidades diferentes. La delegada ha subrayado que la convocatoria «ha mejorado las bases reguladoras y se ha adaptado a la normativa estatal, lo que permitirá una gestión más ágil y eficaz».

Entre las novedades, se ha establecido un sistema que permite a las entidades beneficiarias recibir el 100% de la financiación antes de iniciar la ejecución, evitando así adelantar fondos propios. Además, se ha definido una horquilla de solicitudes según el tamaño poblacional: desde un máximo de dos en municipios pequeños (menos de 8.000 habitantes) hasta seis en los de más de 50.000.

Formación remunera

Este programa se puso en marcha en 2021 para sustituir a las Escuelas Taller y Talleres de Empleo, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas mediante formación remunerada y actividades de utilidad pública o interés social. Desde entonces, la Junta ha invertido 24,7 millones de euros en la provincia, beneficiando a casi 1.000 personas.

La formación, que representará entre un 35% y un 50% de la duración total de cada contrato, permitirá obtener certificados de profesionalidad y se orientará a sectores como la atención sociosanitaria, la gestión administrativa, la restauración o los servicios de saneamiento y pintura.

Las entidades seleccionadas deberán diseñar proyectos presenciales de un año de duración y adaptados a las necesidades de cualificación laboral de su entorno.