El pregonero del Carnaval de Cádiz, Antoñito Molina, llama 'A la aventura' este sábado en Bahía Sound

Antoñito Molina está de moda. El cantante arrasa en conciertos y se ha convertido en una nueva estrella del firmamento musical. El joven, nacido y criado en Rota presume orgulloso de ser gaditano y Andaluz (hace unos meses fue distinguido con Bandera de las Artes de Andalucía) y a pesar de su juventud, es un valor en alza. Cada día es más conocido y su proyección no deja de subir.

El artista, que será el próximo pregonero del Carnaval de Cádiz tomando el relevo de 'El Sheriff', estará este sábado 17 de agosto en Bahía Sound por segundo año consecutivo. Molina, fiel a su estilo, entre el pop y el flamenco, promete una noche de diversión y buen rollo. Será un concierto lleno de energía y una gran velada para compartir entre amigos, entre gente de la tierra, porque el músico es de esos que se abren en canal y lo dan todo sobre el escenario.

Antonio Caballero Molina, Antoñito Molina, acumula una sólida carrera forjada con trabajo constante y tesón. El roteño fundó allá por 2006 el dúo 'El Tren de los Sueños' con el que estuvo recorriendo escenarios más de doce años hasta que decidió apostar por su carrera en solitario. El suyo ha sido un éxito cocinado a fuego lento basado en on letras cargadas de sentimientos y un directo potente. Antoñito se entrega en cada actuación.

El gaditano grabó en 2017 su primer álbum en solitario 'Déjame que te cuente' compuesto por diez canciones creadas únicamente por él, en letra y música. 'Yo soy «pa» ti' fue el primer single escogido para la promoción de su lanzamiento nacional y fue todo un éxito.

Antoñito Molina, a fuerza de trabajo y con la sencillez por bandera, fue ganando mercado y seguidores. Publicó 'Ya no me muero por nadie', 'Dicen que el mundo se acaba' y 'Me estoy volviendo loco' y en 2021 fue reconocido como artista revelación por la Asociación de Representantes del Espectáculo de Andalucía (AREA).

Dos años más tarde, en 2022, lanzó al mercado su segundo trabajo discográfico, 'La Ley de mi naturaleza', un álbum compuesto por el roteño y que contenía ocho canciones, dos temas inéditos y varios de los singles de gran acogida entre sus fieles como 'Y te voy a querer' o 'Supongo'.

Después llegaría la gira 'El Club de los Soñadores', con la que recaló en 2023 en Bahía Sound y este verano repite escenario pero aterriza con ' A la aventura Tour', una gira que toma nombre del exitoso single que lanzó hace unos meses y toda una declaración de intenciones que impulsa a vivir y exprimir la vida al máximo para que «los miedos no te paren y queden lejos».

Concierto de Antoñito Molina

-Cuándo: 17 de agosto

-Dónde: Bahía Sound, San Fernando

-Hora: Apertura a las 20 horas. Inicio a las 22 horas

-Dirección: Avda. Caño Herrera, S/N, 11100 San Fernando,