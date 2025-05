El amor de Juan José Maruri por La Isla, plasmado en su obra: un recorrido por la historia de «San Fernando a través de sus calles»

No se le escapa ninguna fecha. La memoria de Juan José Maruri Niño (San Fernando, 1958) parece funcionar diferente a la del resto. Si se trata de San Fernando, siempre hay espacio en su cabeza para retener, saborear y divulgar la historia de la ciudad que le vio crecer. Para los que le conocen, Juan José Maruri es una enciclopedia de La Isla, y solo cinco minutos hacen falta para comprobar que no se equivocan. «Yo puedo asegurar que la verdadera historia de nuestro pueblo está por hacer en muchos temas», sostiene con certeza Maruri, quien ha traducido 36 años de estudio e investigación de las calles de San Fernando en un libro que acaba de ver la luz: San Fernando a través de sus calles.

«El libro no es una guía del callejero, es un libro de historia de nuestras calles isleñas», asegura el autor, cuya obra recoge el origen y la evolución de los nombres de las calles de San Fernando, tanto las actuales como las desaparecidas, desde el S.XVIII hasta nuestros días. El trabajo de investigación ha sido incalculable. En los últimos 36 años, el Archivo Municipal de San Fernando se convirtió en la segunda casa de Juan José Maruri.

«Allí me he pasado todos los días desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde, que era cuando cerraba. Me empapé todo lo que pude, especialmente de la colección de actas capitulares, que es toda la historia social, política y económica de nuestra ciudad a través de los antiguos cabildos«, asegura Maruri, quien compaginaba la documentación que estudiaba en el Archivo Municipal de San Fernando con el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, archivos parroquiales, registros civiles, notariales e incluso cementerios, con el objetivo de obtener la máxima información posible de los diferentes personajes que dan nombre a muchas calles de La Isla, y que luego plasmaría en una breve reseña en su obra.

Juan José Maruri ha leído más de 250 libros de actas capitulares, desde el 30 de enero de 1766. «Después de haberme estudiado cerca de 300 años de la historia de nuestra ciudad que está escrita en esos libros, yo podré tener no sé cuántos libros para escribir», explica Maruri, al que le enseñaron nociones básicas de paleografía para poder enfrentarse a los textos antiguos. El haberse sumergido de lleno en el pasado de San Fernando le ha brindado la oportunidad de conocer anécdotas y relatos interesantísimos, y también la potestad de afirmar que, actualmente, a la historia de la ciudad no se le saca partido.

«San Fernando ha perdido el tren del futuro, porque mientras otras localidades, como por ejemplo, Chiclana, han emergido y se han convertido en un emporio de turismo, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Se ha perdido industria, ¿qué es lo que nos queda? Un pueblo para viudas y para jubilados, y es una pena«, lamenta. La curiosidad por la historia de su ciudad le picó a raíz de su gran amistad con José María Hurtado Egea, cronista de la ciudad fallecido en 2008.

Desde entonces, Maruri no ha parado de indagar y conocer más sobre la historia de La Isla, pero fue hace seis años cuando se juntó con Pablo José de Diego, el encargado de maquetar el libro, para ponerse manos a la obra. «Para mí este libro es una deuda pendiente y media vida», confiesa el autor, quien asegura que puede leerlo «cualquiera que tenga curiosidad por saber los orígenes de su calle» pero, sobre todo, está dirigido a genealogistas.

En una primera instancia, la intención de Juan José Maruri era regalar su obra a la ciudad, pero lamentablemente el proyecto se «quedó encerrado en un cajón». «Ahora, viendo que esto iba a ser mi obra póstuma, me he visto forzado a pagarlo de mi bolsillo para que vea la luz. Si no, sigue muriendo», lamenta el autor, que reconoce no querer ganar dinero, sino «divulgar su obra».

Juan José Maruri, un policía local jubilado con alma de historiador

Juan José Maruri Niño no solo sabe de las calles de La Isla por lo que dictan los libros, sino también porque se las ha pateado de arriba a abajo durante más de 30 años. Maruri ha servido a la ciudad de San Fernando como Policía Local hasta hace poco más de cinco años, cuando se jubiló. En él queda esa espina de que la historia hubiera sido, además de una pasión, una profesión a la que dedicarse. «A mí me hubiese gustado, en vez de ser policía, ser profesor de historia, haber tenido esa carrera, que yo nunca la pude tener, y yo, en vez de haberme dedicado 36 años a meterme en los archivos y estudiar, me hubiese ido a la Universidad de Cádiz, y tendría hoy, por lo menos, 6 carreras», asegura.

Sin embargo, a Juan José Maruri no le importa en absoluto no contar con el título de Graduado en Historia, aunque eso le haya cerrado muchas puertas, y no se plantea acceder a la Universidad para conseguirlo. «A mí me da igual la titulitis, el clasismo, yo soy feliz como soy. Me considero un investigador autodidacta de la historia de mi pueblo».

Maruri pasea por las calles de su querida Isla de León con la seguridad de haberles devuelto parte de lo mucho que le dieron. Ellas lo vieron crecer y le hicieron ser quien es hoy en día; él ha convertido lo más valioso que tiene, su tiempo, en una obra dedicada a todas y cada una de ellas: las que están y las que estuvieron.