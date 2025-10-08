Alijo en el muelle de Gallineras: la Policía incauta 727 kilos de hachís en San Fernando

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido en la mañana de este miércoles a cuatro personas y ha intervenido un total de 727 kilogramos de hachís en una actuación desarrollada en el muelle pesquero de Gallineras en la localidad de San Fernando, tras recibirse un aviso que alertaba sobre un posible alijo de drogas en la zona.

La Policía ha informado de que una vez recibido el aviso se activaron a varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana, que al llegar al lugar observaron a dos vehículos que intentaban abandonar el recinto portuario a gran velocidad, uno de ellos una furgoneta.

Alto policial

Los agentes procedieron a darles el alto policial, logrando interceptar el primero de los vehículos, deteniendo a sus dos ocupantes.

Por su parte, los que iban a bordo de la furgoneta abandonaron el vehículo y emprendieron la huida a pie. En su interior se hallaron 18 fardos de hachís, con un peso de 720 kilogramos.

Con la colaboración de la Guardia Civil y la Policía Local de San Fernando, se consiguió localizar e interceptar a los otros dos presuntos implicados pocos minutos después, culminando así la operación con el arresto de cuatro personas.

Los detenidos, junto con la droga incautada y el resto de efectos intervenidos, han sido trasladados a la Comisaría de San Fernando para la instrucción del correspondiente atestado y su posterior puesta a disposición del Tribunal de Instancia competente.