«¿Saben quién no come hasta las cinco de la tarde?»

El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha advertido este lunes en Cádiz que, a pesar de las «excelentes» previsiones para el verano en Andalucía, aún persisten deficiencias graves en infraestructuras clave para el desarrollo turístico de la comunidad, especialmente en la provincia gaditana. En este contexto, ha señalado los retrasos en la finalización de la obra de Tres Caminos como uno de los grandes perjuicios no solo para los gaditanos, sino también para todos los andaluces que eligen Cádiz como destino de vacaciones.

«Será un gran verano, pero no quiero olvidar que seguiremos teniendo la obra de Tres Caminos sin finalizar, y eso es un grave perjuicio para toda Andalucía», ha subrayado Bernal, vinculando el estancamiento de este proyecto a presuntas irregularidades del Gobierno central en la gestión de fondos públicos.

El consejero ha señalado directamente al PSOE, a quien acusa de haber implicado obras públicas como la de Tres Caminos en el supuesto cobro de comisiones ilegales. «Si el dinero público que debería ir destinado a mejorar servicios acaba en mordidas y comisiones, las consecuencias las pagan los ciudadanos, con más retrasos e infraestructuras sin terminar», ha denunciado.

Atascos interminables y falta de inversión

Bernal también ha cargado contra la falta de inversión en la ampliación de la AP-4, que conecta Sevilla con Cádiz, una de las vías más transitadas durante el verano. «¿Por qué un andaluz tiene que soportar hasta cuatro horas de atasco para llegar a Cádiz? ¿No tendrá eso algo que ver con los retrasos en proyectos esenciales como el desdoblamiento de la AP-4?», ha preguntado.

El consejero ha propuesto que se habilite un tercer carril para uso exclusivo de servicios públicos, con el fin de aliviar la congestión habitual en los meses estivales.

«¿Saben ustedes quién no come hasta las cinco de la tarde?», ha lanzado Bernal en tono crítico. «Todos aquellos que están atrapados en un atasco cada viernes, sábado o domingo tratando de volver de Conil o Cádiz a Sevilla. Eso también tiene consecuencias para el turismo y para la calidad de vida de los andaluces.»

Críticas a la ministra María Jesús Montero

El responsable de Turismo también ha dirigido sus críticas a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien ha reprochado su falta de compromiso real con Andalucía. «Nos alegra que venga a hacerse fotos con nuestro presidente, Juanma Moreno, pero además de elevar su caché, debería venir a trabajar por esta tierra y no a repartir mordidas», ha sentenciado.

Con estas declaraciones, Bernal ha querido poner de relieve que el turismo no puede desarrollarse de forma plena si no va acompañado de infraestructuras eficientes y una gestión transparente de los recursos públicos. A pesar del optimismo de cara al verano, ha insistido en que «el crecimiento no debe ocultar las carencias que todavía sufren muchas provincias andaluzas».