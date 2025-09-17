De ruta por los cielos más bonitos de Cádiz

La editorial Alhenamedia acaba de publicar '65 Los cielos más bellos de España', la primera guía de viajes dedicada íntegramente al astroturismo, disponible en librerías desde el 9 de septiembre de 2025.

Esta guía, escrita por Miguel Ángel Pugnaire y Miguel Gil, expertos en turismo astronómico, está destinada a convertirse en un referente.

El libro propone un viaje sin cargas para recuperar la emoción de mirar a las estrellas, demostrando que el cielo es uno de nuestros mayores patrimonios naturales y culturales.

Los cielos de Cádiz están presentes en dos capítulos:

-Real Instituto y Observatorio de la Armada (San Fernando).

-A caballo bajo las estrellas de la sierra de Grazalema (Sierra de Grazalema).

Fundación Starlight

65 Los cielos más bellos de España cuenta con el aval y la colaboración de la Fundación Starlight, la principal entidad internacional dedicada a la protección del cielo nocturno. La fundación, una iniciativa impulsada por la Unesco y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), ha sido clave en el desarrollo de la guía.

Este respaldo se refleja en el prólogo, firmado por la Dra. Antonia M. Varela Pérez, directora gerente de la Fundación Starlight, quien celebra la obra como «una obra pionera que invita a redescubrir el territorio desde una perspectiva original y reveladora». Además, de las 65 rutas propuestas, 53 están certificadas por la Fundación, garantizando una experiencia astronómica y sostenible de máxima calidad.

Doble propósito: mirar al cielo y a la tierra

'65 Los cielos más bellos de España' se presenta como una invitación a levantar la vista para recuperar la emoción primigenia del asombro ante el firmamento. Pero su viaje no termina en las estrellas, ya que cada ruta es una oportunidad para conocer nuevos destinos, comarcas y municipios de la Península e islas, valorar un turismo más consciente y respetuoso, e insuflar nueva vida a la «España vaciada», reforzando así el compromiso con la protección de nuestro entorno.

«Observar las estrellas es algo mucho más profundo que una afición pasajera; es algo que ha acompañado al ser humano desde que comenzó a razonar», comenta, Miguel Ángel Pugnaire, uno de sus autores. «La inmensidad del cielo nos hace pequeños y, a su vez, nos ayuda a crecer como personas. Mucha gente no sabe que esa experiencia es mucho más cercana de lo que piensa. Con esta guía hemos querido demostrar que en cada provincia hay, al menos, un rincón maravilloso donde redescubrir el universo, una nueva razón para viajar que mezcla historia, naturaleza y ciencia», afirma.

Una vida dedicada a las estrellas

Miguel Ángel Pugnaire y Miguel Gil, los autores, son los fundadores de la empresa Turismo astronómico y dos de los principales referentes en la divulgación astronómica y el astroturismo en España. Pugnaire es médico de familia, astrónomo y amante de la naturaleza. Colaborador de National Geographic en su colección «Atlas del Cosmos» y autor de la obra Breve guía del cosmos, es un apasionado divulgador de la ciencia del firmamento. Por su parte, Gil es un fotógrafo vocacional que se inició en la astrofotografía en 2015. Desde entonces, dedica su tiempo a la formación, la docencia y el desarrollo de proyectos de comunicación que acercan la astronomía a todos los públicos.

Juntos son los promotores del Complejo Astronómico Los Coloraos en Gorafe (Granada). Situado en el corazón del Geoparque de Granada, este centro de referencia aúna la divulgación astronómica con música, naturaleza, gastronomía y arte, materializando la filosofía que inspira esta guía.

Esta guía pionera se publica dentro de la colección Simply Travellers de Alhenamedia, una colección pensada para viajeros que buscan experiencias auténticas y accesibles, huyendo de las guías convencionales. '65 Los cielos más bellos de España' encaja perfectamente en esta filosofía, ya que propone una forma de viajar más conectada con la naturaleza, la ciencia y la esencia de los lugares, haciendo de un tema tan fascinante como la astronomía una aventura al alcance de todos.

Como el resto de guías de la colección, '65 Los cielos más bellos de España' reafirma la apuesta editorial de poner en valor un turismo responsable y sostenible.

Los cielos de Andalucía están presentes en 11 capítulos (7 provincias):

-Reflejo de las estrellas en el mar del cabo de Gata (Cabo de Gata - Almería).

-Real Instituto y Observatorio de la Armada (San Fernando - Cádiz).

-A caballo bajo las estrellas de la sierra de Grazalema (Sierra de Grazalema - Cádiz).

-Los Pedroches: 17 pueblos, 17 miradores (Los Pedroches – Córdoba).

-Estrellas al abrigo de Sierra Morena (Valle del Alto Guadiato – Córdoba).

-Una colonia marciana en el desierto de Gorafe (Desierto de Gorafe – Granada).

-Almonte: experiencias astronómicas en Doñana (Almonte – Huelva).

-Sierra de Aracena: rincones de riqueza natural y estelar (Sierra de Aracena – Huelva).

-Sierra Sur de Jaén: tradición astronómica (Sierra Sur – Jaén).

-La Sierra de Cazorla enciende sus miles de estrellas (Sierra de Cazorla – Jaén).

-La Sierra de las Nieves, observatorio natural de Málaga (Sierra de las Nieves – Málaga).