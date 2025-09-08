Ruiz Boix: «La sanidad pública con Moreno Bonilla se encuentra en la UCI»

Juan Carlos Ruiz Boix, ha hecho su valoración al inicio del curso político. El secretario general del PSOE de Cádiz ha centrado sus críticas en el pacto de gobierno de Diputación entre el PP y La Línea 100x100, que considera un «papel mojado» al no haber cumplido según su visión ni el 10 por ciento de sus compromisos. También ha exigido al alcalde de La Línea, Juan Franco, transparencia en la supuesta privatización del Mercado de Abastos de La Concepción.

Juan Carlos Ruiz Boix ha iniciado el curso político destacando las «bondades» del reciente encuentro entre el presidente Pedro Sánchez y el primer ministro británico, Keir Starmer. Un acuerdo que, según el dirigente socialista, va a «redundar en beneficio» de la provincia, especialmente en sectores como Navantia, la agricultura, el turismo y la lucha contra el cambio climático.

El dirigente socialista ha lamentado que el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, o el alcalde de La Línea, Juan Franco, se dediquen a crear incertidumbre y a poner trabas a un acuerdo que es «necesario» para el Campo de Gibraltar y muy deseado desde hace nueve años. En este sentido, ha instado al alcalde linense a que, en lugar de generar dudas, se dedique a «estudiar las diez páginas» de su propio acuerdo de gobierno con el PP, el cual, según el PSOE, está «totalmente vacío» y ha sido «incumplido en más del 90 por ciento».

Algunos de los «incumplimientos» de ese pacto, según Ruiz Boix, se encuentran: la finalización de la residencia de mayores de Santa Margarita, que no tiene «ninguna previsión de estar en funcionamiento; la transformación de la antigua residencia Gómez Ulla en un centro de atención al mayor, que tampoco está en ejecución; la falta de un plan de fomento de empleo o de la ampliación de la oferta universitaria para La Línea, así como la inexistencia de incentivos a los empleados públicos, especialmente en sanidad o educación, o la paralización del desdoble de la carretera del Higuerón (A-383) y el proyecto del nuevo parque de bomberos.

Mercado de Abasto de La Línea

El secretario general del PSOE ha hablado también de la situación del Mercado de Abastos de La Concepción, donde más de 70 familias adjudicatarias se enfrentan a un «incremento excesivo de las tasas, que pasan a ser multiplicadas por más de 4». Ruiz Boix ha exigido una explicación sobre la presencia de la empresa vasca Baica Inmuebles, que «sin ninguna licitación que se conozca», parece estar dirigiendo las obras y tomando decisiones sobre la gestión del mercado de abastos. Así, el líder del PSOE, que ha recordado que esa es la misma empresa a la que acompañó el vicepresidente de la Diputación Javier Vidal para ver los terrenos del Madrugador ha preguntado: «¿Qué hace Baica Inmuebles en ese mercado? ¿Quién le ha prometido que va a ser la adjudicataria de la gestión?¿Qué va a ocurrir con esa planta alta de ese Mercado de Abasto? ¿Y por qué Baica Inmuebles está en esos dos intereses de la Línea 100x100 por contar con adjudicatarios tanto en el Madrugador en el Puerto de Santa María como en el Mercado de la Concepción en la Línea?».

Con todo, Ruiz Boix ha denunciado la «privatización» de un servicio que siempre ha sido de gestión pública y ha exigido «información transparente» sobre el papel de la empresa y la relación que mantiene con miembros del gobierno local. «El alcalde de La Línea tiene mucha actividad pendiente que valorar y muchos deberes que hacer antes de dedicarse a empañar el acuerdo sobre Gibraltar», ha concluido Ruiz Boix al respecto.

Recortes en Sanidad y Educación

Ruiz Boix ha acusado al Gobierno de Moreno Bonilla de sumir a la sanidad y educación andaluzas en un «caos planificado».

Ha calificado de «crítica» la situación de la sanidad, con más de 33.000 pacientes esperando una operación y más de 265.000 gaditanos esperando por una consulta con un especialista y ha lamentado que la consejera de Salud, Rocío Hernández, haya acudido a La Línea de la Concepción, no para anunciar la llegada de especialistas a los hospitales de la comarca, sino a «descubrir una placa» en el centro sanitario.

El líder socialista ha denunciado el «desastre de la sanidad en el verano 2025», un «caos intencionado» que ha provocado que los servicios estén «al límite del colapso». Ha afirmado que esta «deficiente planificación» ha llevado a que se engrosen las listas de espera quirúrgica, con cierres de quirófanos como el de San Carlos en San Fernando. También ha alertado sobre la situación de la Atención Primaria, «donde los ciudadanos tienen que esperar hasta dos semanas para una cita con su médico de cabecera y al final, terminan o automedicándose para tratar de curarse o recurriendo a la privada».

«La sanidad pública con Moreno Bonilla se encuentra en la UCI», ha sentenciado Ruiz Boix, quien ha acusado a la Junta de destinar los más de 500 millones de euros de aumento presupuestario a «engordar los bolsillos de los empresarios amigos» y a «alimentar los conciertos con clínicas privadas». El dirigente socialista ha instado a la población y a los colectivos como las mareas blancas y a los sindicatos a unirse en la defensa de los servicios públicos, «la joya de la corona» que está en «grave riesgo».

En el ámbito educativo, Ruiz Boix ha criticado la falta de inversión de la Consejería de Educación, que tampoco ha visitado la provincia para inaugurar colegios o institutos públicos. Ha denunciado que la Junta ha recortado 180 líneas educativas en la provincia de Cádiz este curso, lo que supone que concentra más del 25 por ciento del total de cierres de aulas en Andalucía. Esta cifra es especialmente alarmante, según Ruiz Boix, porque se produce en una provincia que ha crecido en población.

El líder socialista ha reclamado la baja de la ratio y ha destacado que, mientras la educación pública sufre estos recortes, se está primando la Formación Profesional (FP) privada con dinero de todos los andaluces. «La FP ha crecido en más de un 80 por ciento el catálogo de oferta en nuestra comunidad autónoma y la pública solo ha crecido un 1 por ciento», ha precisado Ruiz Boix, para quien esta «autopista con muchos carriles para la privada» demuestra «una clara intencionalidad de generar desigualdad y menos oportunidades para los hijos de las familias gaditanas».