Royal Caribbean recapacita y mantendrá la reparación de su flota en Cádiz

Vuelven las aguas a su cauce después de la huelga del Metal en Cádiz. La compañía Royal Caribbean ha recapacitado y ha comunicado a la dirección de Navantia su decisión de seguir reparando sus cruceros en Cádiz. De hecho, ha confirmado la llegada del 'Explorer of the Seas' para el 23 de septiembre de este año y del 'Harmony of the Seas' para abril de 2026. De esta forma, se pone fin a uno de los episodios más críticos vividos entre Royal y Navantia como consecuencia de los efectos de las protestas del Metal el pasado junio.

Sin embargo, el crucero 'Star of the Seas', que tenía prevista su varada el 18 de julio en Cádiz, no vendrá finalmente. La compañía norteamericana canceló este contrato de obra por temor a los efectos de la huelga del Metal y decidió sobre la marcha concertar el servicio de reparación y mantenimiento en otro astillero europeo. No obstante, el 'Star' visitará la Bahía de Cádiz el próximo 26 de julio para repostar. Será el único momento en el que se pueda ver al segundo crucero más grande del mundo. El 'Star of the Seas' es el tercer barco de la flota de Royal propulsado por gas natural licuado (GNL). Incorpora tecnologías respetuosas con el medio ambiente como la conectividad eléctrica en puerto y un sistema de recuperación de calor residual, Este crucero es uno de las más grandes del planeta junto con el 'Icon of the Seas'.

Navantia y Royal Caribbean renovaron el pasado abril su acuerdo marco estratégico, fortaleciendo la larga relación entre ambas compañías y estableciendo las bases para futuros proyectos de modernización y revitalización. La relación entre Navantia y Royal Caribbean se remonta a 2012, cuando Navantia revitalizó con éxito dos barcos de Royal Caribbean en el astillero de Reparaciones Cádiz. Desde entonces, 45 cruceros de la compañía de vacaciones han sido renovados en el astillero español, reforzando su posición como líder en la industria de reparación y revitalización de cruceros.

Las consecuencias del huelga del Metal también se advirtieron en el contrato que mantiene Navantia con la compañía norteamericana Carnival Cruise Line, firmado en 2018. Este acuerdo delega en Navantia la responsabilidad de mantener la flota. De hecho, este año había suscrito un acuerdo con Navantia para la reparación de tres cruceros en Cádiz, el 'Sunrise', el 'Firenze' y el 'Liberty'. Los dos primeros se repararon en Cádiz en primavera, sin embargo, el 'Liberty', no.

El 'Carnival Liberty' fue el último y la huelga le salpicó de lleno a mitad de la faena en el astillero gaditano. La compañía ha reclamado por daños a Navantia 4,5 millones de euros y el 'Liberty', que las subcontratas utilizaron como rehén en vísperas de la huelga, salió del astillero el día 19 con rumbo a Marsella, donde se hizo la varada que no pudo realizar en Cádiz

