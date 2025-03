Romaní: «Llevamos 13 meses reclamando los medios necesarios»

Este lunes, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González ha defendido los medios puestos a disposición del cuerpo para la lucha contra el narcotráfico y ha negado que exista un abandono por parte del Gobierno en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.

Tras su intervención, ha tomado la palabra Ignacio Romaní. El parlamentario popular ha recordado a González que ha sido convocada «para dar explicaciones por el asesinato de dos guardias civiles y varios heridos en el puerto de Barbate el día 9 de febrero del 2024, así como también para explicar al abandono que sufren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el tráfico de drogas en el campo de Gibraltar y en la provincia de Cádiz».

Romaní ha criticado la falta de referencia a estas cuestiones porque «a esta materia la ha dedicado dos renglones y una de ellas ha sido para excusarse». Y también ha querido tener en el recuerdo a los dos agentes fallecidos: «antes que nada, como diputado por Cádiz, lo primero que debo hacer es mandar un mensaje de apoyo y cariño a los familiares y compañeros de los guardias civiles, Miguel Ángel González y David Pérez, arrollados hace un año por una narcolancha en Barbate. Lamentando que este triste y duro aniversario ha estado marcado por el recuerdo y el dolor, por supuesto, ante este tan trágico hecho, pero también por la denuncia que todo, después de trece meses, un año y un mes, de que todo sigue exactamente igual». La conclusión del diputado es que «el Gobierno está fallando porque desde hace trece meses después sigue sin venir los medios necesarios».

Para Romaní, «el problema se está enraizando y se requiere de nuevas actuaciones concretas para poder hacer frente en igualdad a la actividad de las mafias de narcotráfico en la provincia para poder luchar contra ellas». Y, nuevamente, se ha referido a la falta de medios: «la directora general nos ha hablado de la guardia civil virtual y, quizás por eso, entendemos que cuando habla de ocho lanchas nuevas, estas sean virtuales también, porque la realidad es que precisamente hace un mes, justo cuando se celebraba el aniversario, era la patrullera de vigilancia aduanera la que tenía que hacer los servicios que no podía hacer la Guardia Civil en el puerto de Barbate ante la presencia de nuevo de narcolanchas en esta población».

«El Partido Popular no se puede pasar página como si nada, no vamos a dejar que caiga el olvido lo ocurrido en Barbate y que no se reacciona entre las situaciones de riesgo a la que cada día nos tienen que enfrentarse los Cuerpos de Seguridad del Estado», ha continuado. También ha afirmado que «llevamos trece meses reclamando los medios necesarios y seguiremos haciéndole hasta que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan desempeñar su labor dignamente y se fortalezca la seguridad en nuestras costas».

El diputado ha concluido con la exigencia de responsabilidades políticas y ha cerrado con una pregunta: «¿No es cierto que fue su delegada del Gobierno de España en la provincia de Cádiz la que dio la orden política de actuar, aún sabiendo que no tenían los guardias civiles ni los medios ni las condiciones necesarias para poder hacerlo? Señora directora general, ¿a quién va a defender ustedes, a quién va a defender usted, a la que toma la decisión política o a los guardias civiles que se juegan la vida? Esa decisión es suya, pero hoy queremos saber la verdad».