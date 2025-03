Román, alcalde de Chiclana: «Hay ayuntamientos que estamos tiesos»

La Diputación Provincial de Cádiz ha celebrado este miércoles el pleno ordinario del mes de marzo, una sesión marcada por la tranquilidad y donde en apenas una hora se habían aprobado los diecisiete puntos del orden del día. No obstante, una modificación presupuestaria, en concreto el punto 5, llevó al cruce de acusaciones entre el PP y PSOE, por una subvención de 91.000 euros al Ayuntamiento de Tarifa para arreglar su campo de fútbol.

Tras la defensa por parte del gobierno de Diputación, a cargo de Juancho Ortiz, Vicepresidente Primero responsable del área de Economía, Hacienda y Gestión Administrativa, llegaba la respuesta de Ana Carreras, portavoz socialista, quien afirmaba en primeras lugar que «muchos de los puntos que traen a continuación ponen en marcha distintos planes y programas en los que hay un reparto objetivo para muchos ayuntamientos de la provincia, sobre todo para los menores de 20.000 habitantes, y es algo que venimos demandando en los dos últimos años», pero «esta modificación presupuestaria pone de manifiesto que en muchos de estos planes la dotación presupuestaria es insuficiente, porque aprobamos para algunos municipios hasta 28.000 euros para la adecuación de espacios e instalaciones deportivas, pero hay aquí un ayuntamiento (Tarifa) que va a recibir 90.000 euros, esto es algo que no entendemos».

La crítica de Ana Carreras se ha basado en que, antes de la aprobación de varios puntos de la orden del día, como el punto 7, una «propuesta de aprobación de las bases reguladoras del Plan de Adecuación y Mejora de Instalaciones y Espacios Deportivos 2025», o el punto 8 , una «propuesta de aprobación de las bases reguladoras del Plan Integral de Activación de la Cultura, Gastronomía y Deporte», se aprobase una modificación presupuestaria para estos puntos.

En otros planes «que se van a recibir cuantías similares para actividades culturales, en estas modificaciones presupuestarias ya hay muchos ayuntamientos que van a recibir para actividades culturales genéricas; no estamos hablando de una actividad puntual o singular, van a recibir más que en el plan que vamos a aprobar después (punto 8) y que van a recibir más que la gran mayoría de los ayuntamientos, es algo que no entendemos y no compartimos».

Aun así, el PSOE anunciaba su intención de abstenerse «porque entendemos que hay suficientes subvenciones que van destinadas a la Universidad o a la Confederación de Empresarios, o a algunos proyectos que nos parecen relevantes o interesantes», pero «no entendemos que se apruebe un plan con criterios objetivos y con unas cantidades, y que en el mismo pleno aprobemos para los mismos conceptos subvenciones nominativas solo a algunos ayuntamientos como puede ser Prado del Rey, Paterna, Algar o Barbate, nos parece ilógico».

«Los planes no son insuficientes, son los que son», respondía Juancho Ortiz, quien detallaba que «son necesidades sobrevenidas que no solo vendrán a este pleno, y que en el ejercicio presupuestario volverán a venir», y mencionaba otras localidades que se beneficiarán de estas modificaciones presupuestarias como Villamartín, Chipiona o Alcalá del Valle, municipios en los que no gobierna el Partido Popular, mientras que la propia presidenta de Diputación, Almudena Martínez, añadía Torre Alháquime o El Gastor. «Lo que no entendemos es que le vaya bien que algunas modificaciones puntuales vayan a determinados proyectos, y este al Ayuntamiento de Tarifa no le venga bien, no lo entendemos».

«Un poquito, por favor»

El alcalde de Chiclana, José María Román, respondía a la presidenta de Diputación, afirmando que «hay algunas ciudades y ayuntamientos que estamos tiesos y nunca vemos la luz del sol, también tenemos derecho a ver la luz del sol«.

«Un poquito de por favor, como decía Emilio (personaje de la serie 'Aquí no hay quien viva'), porque si no, esto es un poquito desequilibrado y desestructurado y va a parecer que somos varias provincias en vez de una unión de municipios en una sola provincia, por favor, un poquito de cariño«, decía Román, a lo que rápidamente Juancho Ortiz respondía: »Señor Román, no se podrá quejar usted del cariño que le tenemos en Chiclana, que en 2023 y 2024 recibió una subvención que superaba el millón de euros, no creo que sea precisamente Chiclana quien se tenga que quejar«.

Salía al paso de nuevo Román. «No quiero hacer comparaciones, que dicen que son odiosas, pero no creo que se tenga que exponer, porque es de conocimiento público sobradamente, sobradamente. Yo pido un poquito, a ver si se va a dar el caso de que algunos digan que no saben ya qué hacer con el dinero, por favor».

91.000 euros para arreglar un campo de fútbol

El diputado Francisco Javier Vidal, de La Línea 100x100 explicaba que «el plan es insuficiente» porque «las instalaciones de la provincia de Cádiz necesitan mucha más financiación». En el caso de Tarifa se trata del campo de césped natural que está «en muy mala situación, y no se ha actuado desde hace muchos años», mientras que «en el de césped artificial tienes muchos boquetes».

«Estamos intentando llegar a todos los ayuntamientos, y no miramos el color político para arreglar las situaciones en las que se encuentran» argumentaba Vidal.

