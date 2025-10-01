Roban y prenden fuego en una empresa ubicada en pleno Parque Natural Bahía de Cádiz: «Vamos a llevar esto hasta el final»

«Hoy por la mañana nos han robado en Estero Natural y han prendido fuego en uno de los cuartos de aperos».

El empresario gaditano Eugenio Belgrano ha vuelto a denunciar en las últimas horas un nuevo robo en otro de los negocios que regenta en Puerto Real.

Lo ha denunciado a la Policía Nacional y a través de las redes sociales, donde explica que «la Policía Científica ha recogido huellas y muestras de ADN en el estero».

«Recordamos a quien lo haga: provocar un incendio en un parque natural conlleva penas de prisión mucho más severas que las de un robo. No es una mera multa —es cárcel— y ahora los responsables pueden ser claramente identificados y perseguidos. Vamos a llevar esto hasta el final. Identificación, detención y todo el peso de la ley. Si sabes algo, denuncia o pásanos la información«, añade.

La policía científica, tomando pruebas en Estero Natural, en una imagen cedida por Belgrano a este periódico la voz

Eugenio Belgrano, respecto al primero de los robos que sufrió, en el establecimiento hostelero Portus Real, ha aportado novedades: «la Policía ya tiene identificado al autor».