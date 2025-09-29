Grabado mientras robaba en un establecimiento hostelero de Puerto Real

«Ayer este ratero entró y me robó en Portus Real, el bar que está en el Club Marina de la Bahía».

El empresario gaditano Eugenio Belgrano, con tentáculos en varios puntos de la provincia, ha denunciado ante la Policía Nacional y redes sociales un hurto en el establecimiento hostelero que regenta en Puerto Real.

El botín, según ha señalado el propio Belgrano a este periódico, ha consistido en «dinero, ordenador y mesa de sonido y alguna botella».

También «rompió algún cristal de la puerta del chiringuito», lamenta el empresario gaditano.

Como se aprecia en las imágenes compartidas por el propio Belgrano, el ladrón mira en varias ocasiones a la cámara de seguridad que hay en el interior del local y su cara queda al descubierto, lo que facilitará su detención por parte de la Policía Nacional.