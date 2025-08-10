Retrasos de casi tres horas en un tren Alvia entre Madrid y Cádiz

Una incidencia técnica en un tren Alvia entre Madrid y Cádiz ha dejado parados durante casi tres horas a la altura de Almodóvar del Río (Córdoba) a unos 427 pasajeros, a los que ya se les ha ofrecido una alternativa de transporte para llegar a su destino.

En concreto, el Alvia con destino Cádiz salió de la estación de Puerta de Atocha, en Madrid, a las 07:05 horas y tenía prevista su llegada a las 11:45 horas. Sin embargo, en la salida de Almodóvar, a las 09:42 horas, el trayecto se vio detenido, afectando a los 427 pasajeros que circulaban en el convoy.

A las 12:33 horas se inició el transbordo de los pasajeros en vía mediante pasarelas, finalizando a las 14:05. A continuación, se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para estos viajeros desde Sevilla a su destino final, según han confirmado fuentes de Renfe a Europa Press.

Trasladados hasta Sevilla los pasajeros de un tren que se ha detenido en Almodóvar del Río por una avería eléctrica



Durante el tiempo de la incidencia se ha permitido la circulación por la vía I, con una afectación a los trenes de larga distancia alta velocidad y Avant, que operaban con retrasos medios de 15 minutos.